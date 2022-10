Livelo lança solução inédita para pagamento com pontos usando Pix

O novo produto permite aos clientes usar pontos para comprar produtos e serviços em lojas físicas e digitais via QR Code

BARUERI, Brasil, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, lançou desde a última sexta-feira, (21/10), uma solução inovadora que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix. Com a novidade, a companhia se torna a primeira empresa do segmento de fidelidade a oferecer esse benefício.

O novo produto pode ser utilizado em qualquer estabelecimento comercial, físico ou digital, que aceite o método de pagamento via Pix. A loja deverá disponibilizar o QR Code com o valor da transação para ser escaneado pelo cliente da Livelo através do aplicativo da marca. Dessa forma, o programa de recompensas reforça sua presença nos ambientes físico e digital, amplia as possibilidades de uso dos pontos e passa a estar ainda mais próximo do cotidiano das pessoas.

"Com esse lançamento, a Livelo descomplica a forma de juntar e usar pontos e oferece mais liberdade de escolha para o cliente. É ele quem decide como o nosso programa estará presente na sua vida, sejam viagens, cashback ou compras do dia a dia, por exemplo", afirma André Fehlauer, CEO da Livelo.

Como usar o novo produto?

O primeiro passo é baixar o aplicativo da Livelo, fazer o login e checar a quantidade de pontos disponível. Depois é necessário clicar na opção "Pix" no menu e realizar a leitura do QR Code gerado pelo estabelecimento comercial. A Livelo disponibilizou uma calculadora que permite que os consumidores saibam quantos pontos são necessários para fazer determinada compra.

O cliente pode realizar diariamente até cinco transações no valor de até R$350 cada entre 8h e 22h. Fora desses horários, o limite para cada transação diminui para R$150. A solução não traz mudanças na forma em que os estabelecimentos comerciais recebem o dinheiro da compra, que segue as mesmas normas de qualquer tipo de pagamento via Pix.

A solução será distribuída de forma gradual para todos os clientes da Livelo até 01/11, por meio do aplicativo da Livelo disponível para os sistemas iOS e Android.

Todas as informações estão disponíveis aqui: https://www.livelo.com.br/pagar-com-pix.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 39 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

FONTE Livelo

SOURCE Livelo