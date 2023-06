LiveRamp integra-se ao PAIR do Display & Video 360

SÃO PAULO, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LiveRamp (NYSE: RAMP), plataforma de colaboração de dados adotada pelas empresas mais inovadoras do mundo, anuncia a integração do Google PAIR Display & Video 360 na sua plataforma e inicia as primeiras campanhas de marca. A empresa capacitou mais de uma dúzia de publishers e pretende escalar para mais de 100 até o final de agosto. Todas as marcas que trabalham com a LiveRamp poderão ativar o PAIR de forma perfeita. Para os publishers, o PAIR é um módulo adicional da Solução de Tráfego Autenticado (ATS) da LiveRamp, já disponível para todos os parceiros publishers da LiveRamp na América do Norte, APAC, UE e LATAM, incluindo o Brasil.

Com o PAIR (Publisher Advertiser Identity Reconciliation), os publishers e os profissionais de marketing poderão reconciliar de forma segura e privada seus dados primários para o uso em campanhas. Esse avanço desbloqueia escala adicional em um inventário de mídia já impactado pelas mudanças pelo fim de cookies de terceiros, ao mesmo tempo que oferece uma solução sustentável para o futuro.

A crença em permissões, consentimento e colaboração segura de dados, combinada com configurabilidade, controles e permissões, permite que a funcionalidade aprimorada de clean room e ecossistema endereçável funcione em 21 mercados ao redor do mundo. Os recursos de clean room ajudarão a desbloquear o PAIR para anunciantes e publishers em cada um desses 21 mercados, incluindo mercados da UE como Reino Unido, França, Itália e Espanha; mercados da LATAM como Brasil e México; e principais mercados da APAC, incluindo Austrália, Japão e Singapura. Hoje, existem mais de 14.000 domínios de publisher ao vivo no ATS e cada um destes domínios está qualificado para o PAIR do Display & Video 360 por meio do módulo de complemento distinto.

À medida que trabalha com o Display & Video 360 - assim como publishers e anunciantes de todo o mundo - o lançamento do PAIR, a LiveRamp espera impulsionar campanhas que aumentem o desempenho da publicidade e alcancem os objetivos de marketing, respeitando as crescentes expectativas de privacidade dos usuários. Publishers e anunciantes precisarão de uma combinação de soluções para um futuro sustentável, por isso, a empresa está comprometida em ajudar a viabilizar essas soluções de maneiras que minimizem os riscos e ajudem as partes interessadas a manter o controle de seus dados.

FONTE LiveRamp

