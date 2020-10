Lives de pintura em tela são alternativa para confraternização anual

Vinho Tinta oferece lives para as pessoas conhecerem a atividade de pintura em tela. Do outro lado da tela (do celular ou do notebook) tem uma instrutora, que vai ensinar como pintar determinada obra: que pincel escolher, quanto de tinta é possível misturar, como é a pincelada... a obra é construída ao mesmo tempo, com todas as pessoas juntas, contando com a interação do grupo entre si e com a instrutora. "Vinho Tinta não é uma aula, pois não temos a pretensão de ensinar técnicas de pintura. É um momento único e divertido a ser compartilhado com pessoas especiais", diz Marcos Santos, idealizador e proprietário do Vinho Tinta.

Cada colaborador vai receber seu kit em casa, que contém a tela, os pinceis, envelopes com tinta, entre outros itens. O kit também pode ser personalizado a partir do que a empresar quer incluir. "Podemos incluir um vinho, uma camiseta especial, o cavalete de mesa... seja lá o que a criatividade do empresário mandar", diz Marcos.

Assim, é possível construir uma confraternização diferente, um momento especial, em meio à pandemia para grupos de colaboradores, fornecedores e clientes da marca, com excelente custo-benefício. Tudo vira experiência com Vinho Tinta e o melhor: respeitando a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Para saber mais: www.vinhotinta.com.

