Livraria Cultura inaugura nova loja virtual na plataforma VTEX

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Livraria Cultura , rede de lojas com mais de 70 anos no mercado de varejo editorial, se moderniza e muda para a plataforma de comércio eletrônico da VTEX, a qual visa facilitar e simplificar o atendimento ao cliente. A nova loja virtual promete se destacar com uma plataforma que atenderá todas as necessidades dos clientes criando experiências únicas.

A parceria com a VTEX simplifica e agiliza o processo de compra ao unificar todas as experiências de consumo. Integra todos os canais de venda por meio de um único sistema de gerenciamento de pedidos e cria uma maneira fácil de controlar estoque, fluxo de pedidos, pagamentos e logística de entrega. Ao integrar o sistema da VTEX em sua plataforma, a Livraria Cultura agrega novas tecnologias também no sistema de pagamento com a PayMee Brasil, fintech especializada em pagamentos à vista com confirmação em tempo real para clientes que desejam pagar via transferência bancária instantânea.

A nova solução de pagamentos conta com uma interface mais amigável e moderna, além de uma régua de relacionamento com o cliente após a geração do pedido. Ela simplifica a operação logística que se traduz em redução de custos operacionais com impacto positivo na rentabilidade de toda a operação", comenta Victor Farsette, responsável pela iniciativa na Livraria Cultura.

Ao oferecer transferência eletrônica com confirmação em tempo real, a Livraria Cultura possibilita a entrada de novos consumidores ao e-commerce como os que não possuem cartão de crédito ou limite disponível.

Na semana que inaugura o novo método de pagamento, a Livraria Cultura concede 15% de desconto em livros para compras feitas através de transferência bancária.*

*Desconto concedido para categoria de LIVROS; não elegível para e-books, livros didáticos e produtos promocionais.

FONTE PayMee Brasil

SOURCE PayMee Brasil