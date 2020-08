Livro online gratuito traz metodologia exclusiva para o desenvolvimento de negócios digitais em Saúde

SAO PAULO, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Saúde 2030, maior plataforma de educação focada em saúde digital e cuidado híbrido na América Latina, acaba de lançar o primeiro e-book gratuito com objetivo de apresentar sua metodologia exclusiva, utilizada internacionalmente para a construção de negócios inovadores na área. O objetivo do material é orientar a construção de carreiras e negócios inovadores, por meio de tecnologias como teleconsulta, telemonitoramento, telemedicina, entre outras.

"Nosso intuito é ajudar profissionais e empresas no Brasil e no mundo, a crescer de forma exponencial e impactar mais vidas, utilizando metodologias ainda pouco exploradas pelo setor de saúde", afirma Rom Justa, sócio fundador da empresa. Entre os temas abordados no e-book estão a mudança de paradigma no cuidado em saúde digital, a medicina baseada em valores, os novos modelos de negócio e o aumento de receita por meio de novas tecnologias capazes de ampliar a experiência e a qualidade do desfecho de pacientes. Justa é um investidor e empreendedor serial, premiado internacionalmente por entidades como MIT e ONU.

O e-book é dirigido para profissionais da saúde, entre eles, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e gestores. Justa conta que, entre os alunos formados pela Saúde 2030, estão ainda advogados especializados em Direito da Saúde e empresários de pequeno, médio e grande porte (como donos de clínicas, laboratórios, consultórios, hospitais, plano de saúde, etc.).

"Desenvolvemos uma metodologia própria de criação de negócios, chamada 4T4P, que já é utilizada em empresas de telecardiologia, telepsicologia, clínicas online e até por influenciadores digitais em iniciativas de tele-educação em saúde", revela Justa. O e-book detalha como o método aplica 4Ts (Teleconsulta, Telemonitoramento, Telediagnóstico e Tele-educação) como interface tecnológica para gerar como valor aos pacientes os 4Ps (Prevenção, Personalização, Precisão e Pervasão). "Nenhum destes conceitos deve vir sozinho, mas sim manter uma relação de complementariedade", avalia o fundador.

Ao baixar o e-book, os interessados podem optar por se inscrever em uma das turmas do curso online Construindo Negócios de Saúde Digital, que conta com mentorias ao vivo do próprio Rom Justa. Em agosto, será lançada uma turma exclusiva para o Estado de Santa Catarina, em parceria com lideranças locais.

O e-book gratuito pode ser baixado no link http://www.saude2030.com/ebook.

