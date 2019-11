Livro Vantagem Digital apresenta instrumentos práticos para "dinossauros" se destacarem na Era Digital

São Paulo, 7 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Para se manter competitivo no mercado, mais do que nunca, é preciso encarar de frente o processo de transformação digital. Mas como fazer isso?

De um lado, temos companhias forjadas sobre os princípios e práticas de administração, cunhadas na Revolução Industrial, com estruturas rígidas e alta capacidade de prever resultados. De outro, temos empresas de base tecnológica, maleáveis, que abraçam incertezas e desafiam o status quo da ciência da gestão. Não à toa, o primeiro grupo foi chamado de Dinossauro e o segundo de Unicórnio. Mas seria possível aos "dinossauros" se tornarem algo diferente? Foi essa inquietação que motivou o autor, Rafael Sampaio, a escrever o livro Vantagem Digital – Um guia prático para a transformação digital.

A publicação é dividida em cinco capítulos: Vantagem Digital, em que o autor apresenta sua visão sobre as forças e movimentos que estão moldando a Era Digital; Tecnologias Transformadoras, dedicado a investigar as tecnologias transformadoras que estão mudando radicalmente o mundo da forma que conhecemos e aborda a tecnologia na perspectiva estratégica; Um novo olhar para a estratégia, capítulo que discute como produzir valor na Era Digital para a empresa e para seus stakeholders; DNA Digital, traz a análise das práticas usadas pelas empresas digitais, ajudando o leitor a reconhecer a que distância a empresa está do DNA Digital e que características precisará priorizar para amadurecer digitalmente e Cultura, Execução e Pensamento Estratégico, que reúne os demais conceitos dos capítulos anteriores de modo a racionalizar a jornada de transformação digital da empresa.

"O propósito do livro é compartilhar com os leitores um produto de minha vivência internacional como empreendedor, executivo e conselheiro de empresas de tecnologia. Considero que este seja um guia fundamental para as empresas prosperarem na próxima década", explica Rafael Sampaio, autor do livro e um dos pioneiros no movimento de incubadoras de startups e de formação de empreendedores no Brasil.

O livro Vantagem Digital - Um guia prático para a Transformação Digital está disponível para a compra online neste link e, também, nas principais livrarias do país.

Valor sugerido: R$ 42,18.

Sobre o autor

Rafael Sampaio foi um dos primeiros executivos de internet do Brasil, tendo atuado como diretor do iBazar.com, eBay.com e sócio e CEO do principal provedor de serviços de CyberSecurity do Brasil. Como coach de CEOs, CIOs e mentor de startups, teve a oportunidade de interagir com os melhores profissionais do país e debater a aplicabilidade dos aprendizados da Era Digital em suas respectivas organizações. Sampaio é Engenheiro de Computação pela PUC-Rio, Mestre em Administração pela FGV e frequentou programas de alta gestão na Columbia University, University of Michigan e Amana Key.

FONTE Rafael Sampaio

