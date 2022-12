Livros usados na Amazon: aprenda a comprar ou vender obras impressas usadas

Livros usados são ótima oportunidade para economizar nas compras e ter uma leitura mais sustentável

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br conta com um catálogo de milhares de títulos em português, entre obras impressas e digitais. E, desde 2019, aqueles que desejam comprar livros com preços mais acessíveis e contribuir com a redução do consumo de energia e matéria-prima usadas para impressão de novos livros, ou ainda vender obras usadas pelo site da Amazon.com.br, podem acessar as opções de livros usados. Leitores podem aprender como adquirir livros usados na página amazon.com.br/livrosusados, que conta ainda com uma seleção de obras de livros à venda com a opção de usados disponíveis. É possível pesquisar por destaques em livros didáticos e escolares; literatura e ficção; HQs, mangás e graphic novels; e ainda livros em inglês e outras línguas.

Os livros usados são classificados de acordo com a condição em que se encontram na loja associada. Basta digitar o nome da obra no campo de busca e selecionar o título desejado. Abaixo das opções de formato aparecem o número de ofertas novas e usadas disponíveis, bem como o menor preço encontrado. Ao clicar na opção "Usado", é possível ver todos os vendedores parceiros da Amazon que estão ofertando a obra. Na busca, também é possível filtrar por livros usados e ainda definir a condição do livro, entre "como novo", "bom", "aceitável" e "colecionador", por exemplo. São inúmeras ofertas de títulos variados para os leitores aproveitarem.

Como vender seus livros na Amazon

Para vender seus livros pela Amazon é preciso se cadastrar no site venda.amazon.com.br e escolher entre os planos profissional e individual, dependendo da quantidade de itens que serão vendidos mensalmente. Vendedores na Amazon têm acesso a milhões de clientes de todo o mundo, e também a treinamentos, tecnologias, guias e dicas para ajudar pequenas e médias empresas. Também é possível usar o serviço de Delivery by Amazon, que faz a entrega para os vendedores, facilitando a logística para parceiros.

Frete grátis

Além da possibilidade de compra ou venda de livros usados, a Amazon oferece frete grátis para compras a partir de R$129 em livros enviados pela Amazon. Os clientes Amazon Prime ainda têm acesso a ofertas e descontos exclusivos, frete grátis para todo o Brasil, sem valor mínimo de compra, em produtos elegíveis, além de ter acesso a filmes, séries, músicas e outros benefícios incluídos na assinatura.

Garantia de A a Z

A Garantia de A a Z protege o consumidor na compra de itens de vendedores independentes. Ela cobre tanto a entrega dentro do prazo quanto a condição dos produtos. Caso o comprador se considere insatisfeito, poderá fazer uma solicitação da garantia. A equipe da Amazon decidirá sobre a elegibilidade a um reembolso. Mais informações em: amazon.com.br .

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

