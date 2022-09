LIZ TRUSS, PRIMEIRA MINISTRA DO REINO UNIDO CONCEDE ENTREVISTA À IMPRENSA NO EMPIRE STATE BUILDING

Primeira visita de um primeiro-ministro do Reino Unido ao Empire State Building desde Churchill

NOVA YORK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) recebeu hoje a primeira-ministra do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Liz Truss, para suas primeiras entrevistas à imprensa.

Primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, entrevistada no Observatório do 102º andar do Empire State Building. (PRNewsfoto/Empire State Realty Trust, Inc.)

O Empire State Building foi a primeira parada de Truss em sua primeira visita aos EUA como primeira-ministra do Reino Unido. Truss é a primeira-ministra do Reino Unido a visitar o Observatório do Empire State Building desde a visita de Winston Churchill, em 1932. Anthony E. Malkin, presidente e CEO do Empire State Realty Trust, recebeu a primeira-ministra e a acompanhou pelo Observatório do Empire State Building nas entrevistas que ela concedeu no 102o andar do Observatório.

"Tivemos o prazer de receber Sua Excelência em sua primeira turnê nos Estados Unidos como primeira-ministra do Reino Unido", disse Malkin.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "O Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de USD 165 milhões no Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Floor Observatory reprojetado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Observatório no 86o andar, o único observatório de 360 graus e a céu aberto com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes em toda sua jornada em Nova York, englobando tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração nº 1 nos Estados Unidos no prêmio Best of the Best da Travelers' Choice 2022 do Tripadvisor e a atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

