LKC Technologies anuncia aprovação da agência reguladora de saúde brasileira para o sistema UTAS®

GAITHERSBURG, Maryland, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A LKC Technologies tem o prazer de anunciar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu a aprovação do dispositivo UTAS® , tornando-se um avanço significativo na preservação e melhoria da visão dos pacientes no Brasil. A LKC está colaborando com a Oculus Brasil para fornecer aos médicos um acesso mais amplo ao sistema UTAS da LKC e aos dispositivos RETeval. Ambos são amplamente utilizados em todo o mundo nas principais clínicas e consultórios médicos. UTAS foi citado em mais de 600 publicações.

Os sistemas UTAS atuais foram desenvolvidos com a experiência e o conhecimento crescente de mais de 45 anos de experiência. A primeira geração de UTAS foi introduzida em 1976, e o objetivo da LKC desde então tem sido fornecer continuamente um sistema que vai além dos limites, resultando em um dispositivo excepcionalmente robusto e amigável. Existem publicações atuais usando sistemas UTAS instalados há mais de 25 anos, o que demonstra a qualidade e dedicação da LKC.

"Estamos entusiasmados por ter agora a chance de fornecer um dispositivo ERG de alta qualidade para a saúde ocular da população brasileira. Em conjunto com o RETeval® ERG, ambos os médicos e pesquisadores, mas também os pacientes, se beneficiam de testes eletrofisiológicos flexíveis e abrangentes para maior precisão diagnóstico de doenças oculares complexas ", disse Enrico Nitschke, Sócio-Diretor e CEO da OCULUS Brasil.

O sistema UTAS oferece recursos de flash e padrão ERG, flash e padrão VEP e EOG totalmente compatíveis com ISCEV. Ambos ERG / VEP multifocal e adaptometria escura estão disponíveis como atualizações opcionais. Todos os protocolos são totalmente personalizáveis para atender às suas necessidades clínicas e de pesquisa. O UTAS fornece um sistema abrangente com uma interface de usuário fácil de usar que produz resultados confiáveis, ao mesmo tempo que é confortável para o paciente.

SOBRE LKC TECHNOLOGIES

Com 45 anos no setor, a LKC está transformando a acessibilidade dos testes de eletrorretinografia em qualquer escritório ou clínica. Desde o sistema UTAS de função completa até seu notável dispositivo portátil RETeval®, a LKC está comprometida em ajudar na preservação e no tratamento da visão em todo o mundo.

Para obter mais informações sobre os Sistemas UTAS, dispositivo RETeval® ou Sensores em tiras, entre em contato com a LKC em [email protected] ou visite www.LKC.com para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre os Sistemas UTAS, dispositivo RETeval® ou Sensores em tiras, entre em contato com a OCULUS Brasil, representante exclusiva da tecnologia no Brasil – 11 2533- 2533 ou [email protected] ou visite www.LKC.com para obter mais detalhes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1495651/LKC_Technologies_Logo.jpg

FONTE LKC Technologies

Related Links

http://www.lkc.com



SOURCE LKC Technologies