LKC Technologies anuncia aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do dispositivo RETeval® e dos eletrodos Sensor Strip associados

Mais um passo para tornar diagnósticos funcionais acessíveis a todos os médicos, resultando em diagnósticos mais rápidos de doenças dos olhos complexas

GAITHERSBURG, Maryland, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A LKC Technologies tem o prazer de anunciar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil aprovou o dispositivo RETeval® e os eletrodos de pele Sensor Strips da LKC Technologies, tornando isso um avanço significativo na preservação e melhoria da visão de pacientes no Brasil. A LKC está colaborando com o Centro Médico Logístico (CML) para fornecer aos médicos maior acesso ao dispositivo RETeval® da LKC, que já está em amplo uso no mundo em clínicas e consultórios médicos e tem sido citado em 60 publicações revisadas por especialistas.

"A aprovação brasileira do dispositivo RETeval® e dos eletrodos de pele Sensor Strip representa um momento marcante para a LKC e para a saúde ocular da população brasileira, das grandes cidades às localidades mais remotas. Com base em sua história, a LKC é motivada pela vontade de tornar diagnósticos funcionais disponíveis a todos os médicos, para ajudá-los a fazer diagnósticos com maior rapidez e precisão de doenças dos olhos complexas", disse o presidente da LKC Technologies, Jim Datovech. "Somos gratos à dedicação do CML e da equipe da LKC por seu extraordinário comprometimento para tornar essa aprovação realidade".

O RETeval® é o primeiro dispositivo de diagnóstico funcional totalmente portátil e móvel para profissionais da saúde avaliarem pacientes com retinopatia diabética, glaucoma, oclusão da veia central da retina (OVCR), nistagmo pediátrico, doença hereditárias, etc. Sua pupilometria embutida, patenteada, possibilita conseguir resultados altamente confiáveis, sem necessidade de dilatação. As Sensor Strips descartáveis, patenteadas, viabilizam testes seguros e precisos, mais fáceis para o operador e para o paciente. As Sensor Strips da LKC são fáceis de aplicar e confortáveis para os pacientes, o que é particularmente útil no mercado pediátrico e onde o uso de eletrodos da córnea não é possível. A facilidade de limpeza, portabilidade e testes não invasivos possibilitam a continuidade de testes mesmo durante a atual pandemia.

SOBRE A LKC TECHNOLOGIES

Com mais de 40 anos no setor, a LKC está transformando a acessibilidade de testes de eletrorretinografia em qualquer consultório ou instalação clínica. Do sistema UTAS de função total a seu notável dispositivo portátil RETeval®, a LKC assumiu o compromisso de ajudar na preservação e tratamento da visão em todo o mundo.

Para obter mais informações sobre o dispositivo RETeval® ou sobre as Sensor Strips, contate a LKC pelo e-mail [email protected] ou visite www.LKC.com.

