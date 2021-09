Llega el "Tech-Day 2.0" de Dahua Technology, con la presentación de cámaras con reconocimiento facial aún en personas con mascarilla

Con la presencia de especialistas de la compañía, se realizará vía streamming para toda la región, en donde desde el Showroom de la marca en Bogota que es un escenario completo en innovación, tecnología e inteligencia artificial se pondrá a prueba cada producto, entendiendo sus capacidades tecnológicas escaladas a las verticales de negocios con los que cada uno de ellos trabaja.

Regístrate gratis en http://dahuatechday.eventoenvivo.online/, conocerás lo último en desarrollos tecnológicos en Latinoamérica.

Acerca de Dahua Technology

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. es un proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo. Tiene más de 18.000 empleados, de los cuales más del 50% se dedican a la investigación. La compañía ha implementado sus productos, soluciones y servicios en 180 países, cubriendo industrias clave que incluyen ciudad segura, tráfico, comercio minorista, banca y finanzas, energía, etc. Desde 2014, se estima que Dahua Technology es la segunda más grande del mundo. Proveedor de equipos de videovigilancia, y ha sido clasificada en segundo lugar en la lista de a & s Security 50 durante 3 años consecutivos. Comprometida con la innovación tecnológica e invirtiendo aproximadamente el 10% de sus ingresos por ventas anuales en investigación, la empresa continúa explorando oportunidades emergentes basadas en tecnologías de video IoT y ya ha establecido negocios en visión artificial.

Visita https://www.dahuasecurity.com/la

CONTACTO: Veronica Castillero - Comsmarket Latam, S.A. - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607122/Dahua_Tech_Day.jpg

FUENTE Dahua Technology Latin America

Related Links

https://www.dahuasecurity.com/la



SOURCE Dahua Technology Latin America