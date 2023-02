HONG KONG, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Mobile World Congress est le plus grand rassemblement de passionnés de technologie mobile au monde. Cette année, lllF150, une marque de téléphones robustes bien connue, est prête à participer au MWC Barcelona 2023.

IIIF150 in MWC

lllF150 est souvent associé à une utilisation extérieure extrême, grâce à sa conception étanche à l'eau et aux chocs, ainsi qu'à des niveaux élevés de résistance à la poussière et à l'eau. Cette fois, cependant, la marque va encore plus loin en concevant des téléphones qui sont non seulement idéaux pour les aventures en plein air, mais aussi très portables et durables pour un usage quotidien.

L'accent mis par la marque sur la création de téléphones durables et fiables lui a valu la réputation d'être l'une des meilleures marques de téléphones robustes du marché. Mais lllF150 ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers. En participant au MWC Barcelona 2023, la marque vise à présenter ses dernières innovations en matière de technologie mobile robuste et à donner à ses fans un aperçu de ce qui nous attend pour l'avenir.

Le stand de la marque présentera sa dernière gamme de téléphones robustes, ainsi que des démonstrations et des écrans interactifs qui permettront aux visiteurs de découvrir directement la durabilité et les capacités des téléphones. Les visiteurs peuvent également s'attendre à voir des annonces intéressantes sur les nouvelles fonctionnalités et technologies sur lesquelles lllF150 a travaillé.

Pour ceux qui sont passionnés de plein air, lllF150 est la marque de téléphone idéale. Ses téléphones sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, ce qui les rend idéaux pour les randonneurs, les campeurs et les aventuriers. Mais même si vous n'êtes pas un passionné de plein air, les téléphones lllF150 offrent un excellent rapport qualité-prix grâce à leur durabilité, leur fiabilité et leur longue durée de vie.

Dans un monde où les appareils mobiles deviennent de plus en plus fragiles, les téléphones robustes de lllF150 offrent une alternative rafraîchissante. Avec leur conception étanche à l'eau et aux chocs, leurs niveaux élevés de résistance à la poussière et à l'eau et leurs batteries longue durée, ils sont parfaits pour ceux qui mènent une vie active.

En outre, le dernier ajout d'IIIF150 à leur gamme de téléphones robustes ultra-minces, l'Air1 Ultra+, est sans aucun doute l'un des produits les plus excitants exposés au MWC23. Avec un écran 120 Hz, 12+12 Go de RAM et 256 Go de stockage, alimenté par la puce Helio G99, l'Air1 Ultra+ offre des capacités de performances exceptionnelles.

Si vous êtes intéressé par le lllF150 ou si vous recherchez simplement un téléphone robuste qui peut suivre votre style de vie, assurez-vous de visiter le stand de la marque # 7D15 au MWC Barcelona 2023. Du 27 février au 2 mars, lllF150 présentera ses dernières innovations en matière de technologie mobile robuste et vous donnera un aperçu de ce qui nous attend pour l'avenir.

Référence : www.iiif150.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009352/IIIF150_MWC.jpg

SOURCE IIIF 150