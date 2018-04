Lloyds Energy réussit le contrôle de conformité pour le PNOC LNG Hub Project

Lloyds Energy a franchi une étape supplémentaire en vue de construire et de développer une plateforme énergétique GNL aux Philippines, après avoir récemment reçu une lettre de la Philippine National Oil Company indiquant que son offre spontanée pour le PNOC Batangas Bay Energy Hub Project a été jugée conforme aux exigences en matière de documentation, stipulées dans la loi BOT (Build Operate and Transfer, Construction, exploitation et transfert) et ses Règles et règlements d'application révisés. Après le contrôle de conformité, le PNOC évaluera maintenant la proposition conformément à la même loi.

Lloyds Energy a été la première société à soumettre une proposition spontanée au PNOC pour le développement et la construction d'une plateforme GNL intégrée, avec des installations de stockage, de liquéfaction, de regazéification et de distribution, mais aussi d'une centrale électrique d'une capacité de 200 à 800 mégawatts. Plusieurs entreprises ont également déjà soumis des propositions spontanées au PNOC, mais selon le principe du « premier arrivé, premier servi » de la loi BOT, c'est la proposition de Lloyds Energy qui est actuellement évaluée par le groupe de travail technique du PNOC.

Le Batangas Bay LNG Hub Project du PNOC est pensé pour convertir les Philippines en une plateforme pour le GNL, compte tenu de l'épuisement des réserves de gaz naturel du champ gazier de Malampaya, à Palawan et de l'expiration en 2024 du contrat de service 38 attribué au consortium de Shell, Chevron et PNOC-EC pour l'exploitation du site.

La société Lloyds Energy, basée à Dubaï, a été créée en 2013 avec l'objectif stratégique de fournir du GNL au marché mondial. Lloyds Energy s'est très rapidement développée, en forgeant de solides alliances internationales avec des entreprises spécialisées dans le GNL, des exploitants et de grands groupes d'ingénierie spécialisés dans le GNL. Elle dispose d'une équipe d'experts possédant une vaste expérience et ayant fait ses preuves dans le secteur du gaz et du pétrole. Lloyds Energy continue d'étendre ses activités dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement de GNL grâce à de vastes et innovantes offres de services.



