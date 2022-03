LLYC expande sua receita em 43,5%, o equivalente a 64,1 milhões de euros

Atualmente a consultora de comunicação, marketing digital e assuntos públicos conta com escritórios próprios na Europa (Espanha, Portugal), América Latina (Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Panamá, Peru, República Dominicana) e Estados Unidos (Miami e os Latam Desk de Nova York e Washington). Em 2021 a Europa contribuiu com 42% das receitas operacionais e 53% do EBITDA; Américas, 36% e 30%, respectivamente. O resto chegou da nova unidade de negócio Deep Digital Business, a área que integra todas as linhas de serviço e soluções de inteligência artificial, transformação digital e inbound marketing da firma.

José Antonio Llorente, Sócio Fundador e Presidente da LLYC: "2021 foi um ano muito positivo para a firma. Esteve marcado pelo crescimento e a transformação digital do negócio. A cotização na BME Growth e as incorporações da Apache, CHINA e BESO nos permitiram dar um passo adiante em nossa capacidade e competitividade tecnológica e criativa. Nada seria possível sem o esforço da equipe de profissionais que temos, a nossa aposta clara pelo talento e a confiança que depositam nossos clientes".

Somamos para crescer

Em 2021 a LLYC acelerou seu crescimento via aquisições. Concretamente se encerraram três operações. Duas na Espanha, Apache e CHINA. A outra no México, com a compra de 75% da BESO que permitiu à firma triplicar seu tamanho nesse país e converter-se na líder do mercado. O objetivo destas operações foi afinar os serviços de Deep Digital Business e a aposta pela criatividade que serão as alavancas chave do negócio nos próximos exercícios. Ademais o ano passado se firmou uma aliança com VCGA no México, uma consultora líder na área farmacêutica e de alimentos.

Debut na BME Growth

Em 22 de julho de 2021 a LLYC começou a cotizar na BME Growth. A operação foi um sucesso. A ampliação de capital se encerrou com uma sobre demanda cinco vezes superior à oferta e a firma debutou no mercado com uma capitalização de 109 milhões de euros. Mais de 1.300 acionistas confiaram no futuro da consultora. O ano passado os títulos se valorizaram 22,5%. Hoje a subida se aproxima de 40%. Com este desafio, a LLYC entra a formar parte de uma liga mais exigente para a qual adotou as melhores práticas em matéria de transparência ao mercado e governança.

LLYC Venturing

Fiel a seu espírito empreendedor, a consultora lançou em novembro esta iniciativa de corporate venture para investir em startups com alto potencial de crescimento nos mercados nos quais está presente. Destinará até o máximo de 5 milhões de euros em 20 projetos durante os próximos 4 anos. As empresas nas que quer investir a LLYC Venturing estão enfocadas nos seguintes setores: software destinado ao marketing digital, inteligência artificial centrada na comunicação e marketing, firmas de blockchain que permitam transformar a comunicação, de IoT (Internet of Things) que melhorem a comunicação pessoa/máquina e empresas de realidade virtual que ajudem melhorar experiências imersivas.

Aposta pelo talento

A equipe da LLYC encerrou o ano passado com um total de 966 profissionais. As aquisições da Apache Digital, CHINA e BESO provocou que a equipe da consultora aumente quase 40%. Das 330 incorporações que se produziram em 2021, 37 foram para postos executivos. Ademais, um total de 110 profissionais foram promovidos. 70% mulheres. O talento feminino joga na LLYC um papel fundamental, constituindo 61% da equipe.

A LLYC é a consultora de comunicação preferida para trabalhar na Espanha, de acordo com o BEST AGENCY TO WORK FOR 2021 que elabora a SCOPEN entre os profissionais do setor. A BESO também foi galardoada como "Melhor agência para trabalhar no México" por The Great Place to Work Institute.

Ademais a firma somou no ano passado cinco novos sócios profissionais: Marta Guisasola, CFO Global na LLYC; Jorge López Zafra, Diretor Geral de Madrid; Carlos Llanos, Diretor Geral de Equador; Gonzalo Carranza, Diretor Geral do Peru, e Gina Rosell, Diretora Sênior de Health Europa.

Compromisso com a sustentabilidade

A LLYC quer crescer mais, mas também melhor. O ano passado se reforçou o compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente para reduzir a pegada de carbono, mitigar o impacto ambiental na atividade e fomentar a competitividade e eficiência dos processos. Concretamente se estabeleceram três linhas de atuação: compra responsável, economia circular e escritório sustentável.

Fundação LLYC

A Fundação LLYC põe a comunicação a serviço da mudança social. 346 voluntários da firma e 39 entidades colaboraram no ano passado nos 14 projetos e quatro iniciativas que se executaram em áreas como a educação, a nutrição e a pobreza. No total, 286 pessoas, jovens e mulheres principalmente, se beneficiaram das atividades nos países nos quais está a consultora. Entre os projetos emblemáticos se destaca Vozes futuras , que pretende educar a jovens com escassos recursos em habilidades de comunicação, e Capta , em colaboração com a Fundação Calicanto, que busca dotar a mulheres das ferramentas necessárias para empreender.

Recorde histórico de prêmios

A LLYC se situou entre as firmas mais criativas do mundo. Ao longo de 2021 obteve 128 prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, um novo recorde. Seus trabalhos foram galardoados em certâmenes como os Cannes Lions, IPRA Golden Awards, New York Advertising Awards, CLIO, O Ojo de Iberoamérica, Eficacia, Sabre Awards e Eikon.

Por outro lado, a LLYC foi escolhida "Melhor consultora de comunicação na Europa" nos PRWeek Global 2021; "Consultora de comunicação do ano no sul da Europa", nos Sabre EMEA 2021", "Consultora de comunicação do ano na América Latina" e "Departamento criativo do ano", nos International Business Awards 2021.

Para conhecer mais detalhes dos resultados de 2021, te convidamos a assistir à apresentação que acontecerá na próxima tercera-feira 14 de março (13:00h ESP) José Antonio Llorente, Socio Fundador e Presidente da LLYC, Marta Guisasola, Diretora Financeira Global (CFO), e Albert Medrán, Diretor Corporativo, analisarão as principais chaves e atenderão a preguntas Você pode seguir a apresentação ao vivo no seguinte Link

Sobre a LLYC

A LLYC é uma firma global de consultoria de comunicação, marketing digital e assuntos públicos, que ajuda seus clientes na tomada de decisões estratégicas de forma proativa, com a criatividade, inovação e experiência necessárias, e a sua execução minimizando os riscos, aproveitando as oportunidades e sempre considerando o impacto reputacional. No atual contexto disruptivo e incerto, a LLYC contribui a que seus clientes alcancem suas metas de negócio a curto prazo e a fixar uma rota, com uma visão a longo prazo, para defender sua licença social para operar e aumentar seu prestígio.

A LLYC (BME:LLYC) cotiza no mercado alternativo de ações espanhol, BME Growth. Atualmente, a LLYC tem 20 escritórios na Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madrid e Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York e Washington, DC), México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana. Ademais, oferece seus serviços através de empresas afiliadas no resto dos mercados de América Latina.

As duas publicações líderes do setor situam a LLYC entre as empresas de comunicação mais importantes do mundo. É a número 36 por receitas a nível mundial de acordo com a Global Agency Business Report 2021 de PRWeek e ocupa o lugar número 46 do Ranking Global 2021 elaborado pela PRovoke. A LLYC foi escolhida Melhor Consultora de Comunicação da Europa 2021, nos PRWeek Global Awards, e Consultora de Comunicação do Ano na América Latina, nos International Business Awards 2021.

