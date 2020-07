LMRKTS réalise la deuxième compression du risque de règlement de la livre turque

NEW YORK et LONDRES, 13 juillet 2020 /PRNewswire/ -- LMRKTS, fournisseur de premier plan de services d'optimisation et de compression, annonce aujourd'hui l'ajout d'un nouveau service de compression du risque de règlement de la livre turque à sa suite d'offres. La société a achevé les deux premières exécutions de ce nouveau service et tient à féliciter son réseau d'institutions financières mondiales pour son lancement réussi.

Les transferts en livres turques ne sont actuellement pas compensés et sont soumis à la volatilité des taux de change et d'intérêt. Ils ont un impact sur le risque de règlement d'une institution et peuvent également augmenter les coûts de crédit et de capital.

« Les développements géopolitiques imprévisibles peuvent rapidement changer les risques auxquels sont confrontés les grands acteurs de la monnaie », a déclaré Andrea Ianniello, President et Chief Commercial Officer de LMRKTS. « La récente inquiétude accrue concernant le règlement des obligations en livre turque en est un bon exemple. Nous sommes fiers de notre capacité à proposer de nouveaux services d'optimisation rapidement commercialisables qui aident nos clients à réaliser ce soulagement très nécessaire des règlements de contreparties et opérationnels. »

LMRKTS est un fournisseur de premier plan de services d'optimisation et de compression qui utilise l'optimisation mathématique pour aider les institutions financières à gérer leurs risques et dépenses en capital réglementaires. LMRKTS contribue à la stabilité du système financier en réduisant le capital, le bilan et les coûts opérationnels pour ses clients. Depuis le lancement de son premier service commercial visant à réduire les risques et à tirer parti des expositions dans les monnaies du G10, LMRKTS a éliminé des billions de dollars d'obligations entre certaines des plus grandes institutions financières au monde. LMRKTS a été fondée par d'anciens traders et technologues qui ont constaté une inefficacité dans la gestion des risques à court terme, et a reçu un investissement de la part de la Banque mondiale et de Motive Partners.

