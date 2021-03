LMRKTS réalise une preuve de concept réussie simplifiant l'optimisation ISDA SIMM

NEW YORK et LONDRES, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- LMRKTS, un fournisseur d'optimisation et de compression de premier plan dans le secteur, a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi d'une preuve de concept (PoC) pour un modèle de marge initiale standard holistique (Standard Initial Margin Model, SIMM) ISDA d'optimisation des taux et des produits de change. LMRKTS a dirigé le PoC en collaboration avec AcadiaSoft, Inc, le principal fournisseur de services de gestion des risques et des garanties pour la communauté des produits dérivés. Le PoC de ce nouveau service industriel s'appuie sur l'expertise mathématique de LMRKTS, la meilleure de sa catégorie, et sur le vaste réseau et les capacités de gestion des données d'AcadiaSoft pour offrir des réductions de marge aux institutions financières côté achat et côté vente.

Les participants au marché sont tenus de respecter les exigences de marge pour les produits dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale. En optimisant l'ISDA SIMM, les acteurs du marché peuvent minimiser leurs coûts de marge tout en gérant mieux leurs risques.

« Notre capacité unique à maximiser les réductions de marge à la fois pour les taux et les changes en une seule fois garantit que la classe de produits RatesFX est optimisée de manière holistique, et donc plus efficace », déclare Andrea Ianniello, président et directeur commercial de LMRKTS. « L'ajout de nœuds dégagés améliore encore nos avantages déjà importants. »

Un réseau d'institutions financières mondiales a participé au premier PoC, le second étant prévu ce mois-ci. LMRKTS utilise les fichiers d'entrée des clients dans le Common Risk Interchange Format (CRIF), le modèle standard ISDA SIMM pour les sensibilités au risque, qu'il reçoit directement d'AcadiaSoft avec l'autorisation des participants.

« Nous sommes fiers de travailler avec LMRKTS sur ce PoC et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration. Notre objectif commun est de réduire les risques et d'accroître l'efficacité des processus post-négociation pour nos clients mutuels », a déclaré Fred Dassori, chef de produit chez AcadiaSoft.

À PROPOS DE LMRKTS

LMRKTS est un fournisseur de premier plan de services d'optimisation et de compression qui aide les institutions financières à gérer leurs expositions aux produits dérivés. LMRKTS contribue à la stabilité du système financier en réduisant le capital, le bilan et les coûts opérationnels pour ses clients. Depuis le lancement de son premier service commercial visant à réduire les expositions au risque et à tirer parti des expositions dans les devises du G10, LMRKTS a éliminé des milliards de dollars d'obligations entre certaines des plus grandes institutions financières du monde. LMRKTS a été fondée par d'anciens traders et technologues qui ont constaté une inefficacité dans la gestion des risques à court terme et qui ont reçu des investissements de la Banque mondiale et de Motive Partners.

À PROPOS D'ACADIASOFT

AcadiaSoft, Inc. est le principal fournisseur de services de gestion des risques pour la communauté des produits dérivés. Son répertoire de données sur les marges et les garanties, qui couvre l'ensemble du secteur, aide les entreprises à atténuer le risque financier et à optimiser les ressources tout au long du cycle de vie des échanges.

La suite de solutions et de services analytiques d'AcadiaSoft aide les entreprises à mesurer les aspects quantitatifs de la gestion des risques. Grâce à un modèle à accès ouvert, AcadiaSoft réunit les meilleures banques de produits dérivés et les meilleurs gestionnaires d'actifs, ainsi que plusieurs infrastructures de marché et vendeurs innovants.

Soutenu par 16 acteurs majeurs de l'industrie et des infrastructures de marché, AcadiaSoft est utilisé par une communauté de plus de 1 600 entreprises qui échangent quotidiennement plus d'un trillion de dollars de garanties via ses services d'automatisation des marges. AcadiaSoft a son siège social à Norwell, MA et possède des bureaux à Boston, Dublin, Dusseldorf, Londres, New York et Tokyo. Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/AcadiaSoft_ et LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/acadiasoft-inc/

