LMS365 et Microsoft Viva améliorent l'expérience d'apprentissage des employés

La société se félicite de la nouvelle plate-forme d'expérience des employés de Microsoft, qui permet aux travailleurs à distance d'accéder à une culture d'apprentissage et de collaboration

AARHUS, Danemark, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- LMS365 a annoncé aujourd'hui son engagement pour une intégration transparente avec Microsoft Viva afin de fournir une plate-forme d'expérience d'apprentissage (LXP) complète. L'intégration existante de LMS365 avec Microsoft Teams permet déjà à ses clients de profiter pleinement de Viva. Utilisés ensemble, ces outils permettront aux entreprises d'améliorer l'engagement et l'apprentissage des employés dans les environnements de travail à distance et hybrides d'aujourd'hui.

Cliquez pour tweeter : @lms365 et @Microsoft Viva améliorent l'expérience et l'apprentissage des employés : https://www.elearningforce.com/the-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva/ #télétravail #LandD

Microsoft Viva réunit les communications, les connaissances, l'apprentissage, les ressources et les informations en une expérience intégrée qui permet aux individus et aux équipes de communiquer, de collaborer et d'apprendre. L'un des quatre piliers de Viva est Viva Learning. Il mettra l'accent sur l'importance de créer une culture d'apprentissage qui soutient le besoin d'une expérience d'apprentissage engageante, efficace et accessible.

Déjà intégré de manière transparente à Microsoft Teams, LMS365 soutient pleinement la vision de travailler plus intelligemment et d'améliorer l'apprentissage a dans le cadre du flux de travail. En combinant LMS365 et Microsoft Viva, les apprenants auront accès à des plates-formes d'apprentissage complètes avec toutes les fonctions dont ils ont besoin, entièrement développées et exploitées dans Microsoft 365 et Azure.

Depuis le passage au télétravail, le maintien d'une expérience de qualité pour les employés a été un défi de tailles pour toutes les entreprises, que ce soit pour l'intégration de nouveaux membres ou la formation des employés aux bonnes pratiques en utilisant les nouvelles technologies. L'un des plus grands défis pour offrir ces services à distance de manière significative a été de trouver une plate-forme ergonomique qui donne du pouvoir aux utilisateurs plutôt que de provoquer la confusion et la frustration.

Grâce à Microsoft Teams, les entreprises peuvent tirer parti de Viva et de LMS365 pour offrir aux télétravailleurs des plates-formes d'apprentissage numérique et d'expérience utilisateur transparentes, leur permettant de continuer à apprendre et à collaborer facilement. Les plates-formes offrent des avantages aux acteurs suivants :

Apprenants : les employés utiliseront les outils et les ressources apportés par Viva et LMS365, stockés sur Sharepoint et facilement accessibles depuis Microsoft Teams pour un apprentissage et une collaboration sans faille.

: les employés utiliseront les outils et les ressources apportés par Viva et LMS365, stockés sur Sharepoint et facilement accessibles depuis Microsoft Teams pour un apprentissage et une collaboration sans faille. Responsables des ressources humaines : les équipes des ressources humaines s'appuieront sur Viva et LMS365 pour déployer la formation, les outils et les ressources nécessaires pour former et embaucher les employés, le tout au sein de Microsoft Teams.

: les équipes des ressources humaines s'appuieront sur Viva et LMS365 pour déployer la formation, les outils et les ressources nécessaires pour former et embaucher les employés, le tout au sein de Microsoft Teams. Équipes informatiques : les équipes informatiques tireront profit de la consolidation des opérations dans l'infrastructure Microsoft, ce qui simplifiera le dépannage et les problèmes liés à la disparité des infrastructures.

Christopher Rousset, directeur général des Amériques et vice-président des alliances mondiales, LMS365, a déclaré : « Les employés déclarent souvent que le télétravail leur donne le sentiment d'être déconnectés de leur entreprise et de leurs collègues. L'utilisation d'une plate-forme d'apprentissage et de communication aide les entreprises et leurs employés à rester résistants et flexibles. Les fonctionnalités combinées de LMS365 et de Microsoft Viva intègrent une culture d'apprentissage dans la vie professionnelle quotidienne et améliorent le processus d'intégration. Nous nous réjouissons de faire équipe avec Microsoft Viva pour le lancement des fonctionnalités cette année ».

À propos de LMS365 :

LMS365 compte plus de 800 entreprises et clients publics avec plus de 4 millions d'utilisateurs. Plus de 50 partenaires de confiance ont mis en œuvre la solution dans plus de 40 pays, avec des clients de tous les secteurs, et des déploiements allant de quelques centaines à plus de 50 000 employés. LMS365, une solution privilégiée de Microsoft, est l'une des solutions de gestion de l'apprentissage en ligne qui connaît la plus forte croissance sur le marché actuel. LMS365 offre une expérience d'apprentissage moderne, intégrée et familière, car l'apprentissage est désormais possible au sein de Microsoft teams, sur mobile et sur SharePoint Online. LMS365 est rapide à installer, hautement configurable, facile à utiliser et entièrement intégré au reste de votre espace de travail numérique, y compris Microsoft 365, SharePoint et Teams. Site Web : LMS365.com

Contacts, relations publiques :

Shyna Deepak

Nadel Phelan, Inc.

831-440-2408

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138737/ELEARNINGFORCE_Logo.jpg

SOURCE LMS365