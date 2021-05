LMS365 expandiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH)

AARHUS, Dänemark und ERKRATH, Düsseldorf, 6. Mai 2021 /PRNewswire/ -- ELEARNINGFORCE International (EFI), Anbieter des Lernmanagementsystems LMS365 für Microsoft 365, gibt die Erweiterung seiner Geschäftstätigkeiten in der DACH-Region bekannt. Bereits mit der Einrichtung eines regionalen Microsoft-Rechenzentrums in Frankfurt im Jahr 2020 hat EFI sein Engagement für den deutschen Markt bekräftigt und ist damit dem Bedürfnis vieler deutscher Unternehmen nachgekommen. Mit der Gründung der ELEARNINGFORCE GmbH und der Übernahme des LMS365-Geschäftsbetriebs der Mauth.CC GmbH - einem strategischen LMS365-Partner in Deutschland - setzt das Unternehmen das starke Bekenntnis zum schnell wachsenden Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) fort.

"Mit dieser Übernahme in Deutschland adressieren wir die Bedürfnisse der Kunden- und Partnerbasis nach Support und Training in ihrer Landessprache. Wir bauen dabei auf eine Erfolgsgeschichte des Kundenverständnisses im deutschen Markt. Mit der Investition wollen wir Kunden und Partnern in der Region weiter dabei helfen, eine herausragende Lernerfahrung für ihre Mitarbeiter auf der Microsoft 365 Plattform zu ermöglichen", sagt Lars Vestergaard, CEO von ELEARNINGFORCE International.

LMS365 hat heute mehr als 150 Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als einzige Lernplattform, die direkt in Microsoft 365 & Teams integriert ist, bietet die Lösung einen modernen Ansatz für die Organisation des Schulungs- und Trainingsbedarfs von großen und mittelständischen Unternehmen.

"Nach der langjährigen guten Zusammenarbeit, freue ich mich darauf, Teil des LMS365-Teams zu werden und das gesammelte Wissen zu nutzen, um die Kunden- und Partnerbasis von LMS365 weiter auszubauen und zu betreuen. Es gibt eine große Nachfrage nach der Integration von Lernen und Arbeiten auf einer Plattform und der Digitalisierung von Lernprozessen im Markt", sagt Rainer Mauth, Gründer von Mauth.CC, der Geschäftsführer der ELEARNINGFORCE GmbH ist.

EFI freut sich, das gesamte Team aus erfahrenen und engagierten Kollegen willkommen zu heißen und damit die Kompetenzen in Europa weiterauszubauen.

"Ein gutes Team vor Ort zu haben, ist entscheidend, um Kunden einen noch besseren Service und Support zu bieten. Es ist auch der Grundstein für unsere Fähigkeit, das Partnernetzwerk zu unterstützen und unsere Reichweite in der DACH-Region zu erhöhen", fügt Robert Nederby, Director DACH-Region bei ELEARNINGFORCE International, hinzu.

Über ELEARNINGFORCE:

ELEARNINGFORCE International hat ca. 1000 Unternehmens- und öffentliche Kunden für sein Flaggschiff-Angebot LMS365 mit über 4 Millionen Nutzern. Mehr als 50 vertrauenswürdige Partner haben die Lösung in mehr als 40 Ländern implementiert, mit Kunden in allen Branchen und Implementierungen von einigen hundert Mitarbeitern bis zu 50.000+ Mitarbeitern. LMS365 ist ein cloudbasiertes Lernmanagementsystem, das speziell für Microsoft 365, SharePoint & Teams konzipiert wurde. Es bietet eine zukunftssichere Lerninfrastruktur, die Lernen und Arbeiten auf Microsoft 365 verbindet. Dabei überzeugt LMS365 durch die schnelle Systemimplementierung, die Konfigurationsmöglichkeiten zur Anpassung an Kundenbedürfnisse sowie durch die nahtlose Integration in die Kollaborationsplattform von Microsoft Teams.

Website: www.lms365.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1504322/LMS365_Logo.jpg

Related Links

http://www.lms365.com



SOURCE LMS365