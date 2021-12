Lo más destacado de metaverso: METASNAKE CBT NFTs All Out- presentado por METASENS

La empresa que cotiza en Hong Kong, Imperium Technology Group Limited (Código de acciones: HK 0776), se mantiene fiel a sí misma y enfatiza aún más el valor central de los juegos de NFT. No sólo "Jugar para ganar", sino "Ganar jugando". Lo único que persiguen sus élites de blockchain reclutadas es compartir la felicidad y los beneficios con todos los jugadores. Esa es la razón por la que decidieron construir la plataforma METASENS, que es reconocida como la puerta de entrada a los infinitos juegos NFT.

El primer juego de NFT en el METASENS es METASNAKE, que presenta una zona de héroes animales. Basado en el clásico juego Blockade Snake, lo han revisado como METASNAKE, que introduce un sistema PvP en tiempo real. Además, no hay que pagar para jugar. Esto seguro que da una nueva vida al mercado de los juegos NFT.

La versión METASNAKE CBT se pondrá en marcha a las 12:00 p.m. (GMT+8) el 20 de diciembre.

METASNAKE desarrollado por Imperium Technology Group Limited ha heredado las características de Snake. El modo de una mano para los jugadores es fácil de jugar. Cabe destacar la función de PvP en tiempo real de ritmo rápido, ¡que tarda sólo 3 minutos en terminar el combate!

Gracias al nuevo motor Unity3D, la escena exclusivamente delicada en METASNAKE es presentada por nuestro estudio de arte del juego. Conoce el mundo donde la tecnología y la magia existen. Atraviesa la tierra encantada llena de elementos de dibujos animados. Siente la sensación de superioridad en el juego NFT de nueva generación, METASNAKE.

En METASNAKE, los jugadores dirigirán un equipo formado por varios héroes animales. Coge todos los cristales que veas para ampliar tu equipo, componer los diferentes objetos y, finalmente, ¡descartar a tus oponentes en la arena! METASENS viene con el sistema de cultivo, puedes mejorar a los héroes animales con colecciones de cartas. Además, los diferentes compañeros de equipo conducen a diferentes resultados. Se espera que la habilidad de líder, la habilidad de vínculo y la habilidad de raza sean lanzadas en el futuro. Acumula los trofeos y enfréntate a los rivales más duros en la arena. Los altos riesgos son la clave para desbloquear las altas recompensas. Para satisfacer las expectativas de todos, en el futuro también diseñaremos modos de arena y battle royale para múltiples jugadores.

Eche un vistazo a nuestro equipo más importante: Ancient Spirit. Los jugadores que posean Ancient Spirits no sólo pueden mejorar a los personajes, sino también ganar más tokens emitidos por los METASENS. Y no sólo eso, ¡pueden reclamar el Airdrop! Aparte de las características anteriores, hay una función llamada "Derivada". Un nuevo Ancient Spirit puede derivarse de dos Ancient Spirit, lo que puede dar lugar a la obtención de Ancient Spirits con poderes increíbles. Además, todos ellos son negociables en el mercado secundario. Los NFT METASNAKE Ancient Spirit se abrirán al público a las 00:00 a.m. del 18 de diciembre. Para los miembros de la lista blanca, estarán en la lista de prioridades de METASNAKE CBT. En cuanto a los pioneros VIP de METASNAKE, tendrán el derecho preferente de comprar Ancient Spirits-Genesis limitados. En la próxima primavera, los jugadores lucharán junto a sus personajes y Ancient Spirit por la gloria.

¿Tiene ganas de ver más? ¡Únase a nuestras comunidades para obtener la calificación CBT!

https://www.metasens.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711626/The_METASNAKE_developed_Imperium_Technology_Group_Limited_inherited_edges_Snake.jpg

