Local Motors poursuit sa croissance avec la nomination de Vikrant Aggarwal au poste de directeur général

Vikrant Aggarwal prend les rênes tandis qu'Olli démontre son évolution sur le marché avec des déploiements commerciaux mondiaux.

CHANDLER, Arizona, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Local Motors a annoncé aujourd'hui que Vikrant Aggarwal, président et directeur de l'exploitation, est devenu le directeur général de l'entreprise. Ce changement intervient alors que Local Motors a démontré son évolution sur le marché avec le déploiement commercial international d'Olli, sa navette électrique autonome.

Avant de rejoindre Local Motors, Vikrant a travaillé vingt ans chez Cummins, où il a occupé divers postes d'ingénierie et de direction, notamment dans les groupes de générateurs de puissance et de mobilité de Cummins. Tout en dirigeant le groupe d'incubation de l'innovation chez Cummins, Vikrant était responsable du développement de technologies de pointe pour les groupes motopropulseurs et la mobilité. En 2019, Vikrant a rejoint Local Motors en tant que président et directeur de l'exploitation. En tant que président, Vikrant a fait évoluer la croissance de la plateforme Olli 2.0 tant sur le plan commercial qu'opérationnel.

Rien qu'en 2021, les véhicules Olli ont fourni des milliers de trajets sécurisés dans des environnements à faible vitesse dans le monde entier. L'entreprise se concentre sur l'augmentation de la production pour répondre à la demande et a livré le plus grand nombre de véhicules de son histoire en un seul mois, en août 2021.

L'intérêt pour les véhicules autonomes augmente dans le monde entier, avec une législation et une réglementation plus favorables et une hausse des déploiements dans différents cas d'utilisation. Local Motors est fortement investie dans l'application des enseignements tirés de ses déploiements afin de mettre sur le marché des véhicules autonomes sûrs, accessibles, équitables et durables.

« Je tiens à remercier Jay pour sa vision et son esprit d'entreprise. Grâce à Local Motors, il a remis en question les idées reçues sur la façon de concevoir, de fabriquer et de déployer de nouvelles solutions de mobilité. Jay est un pionnier des micro-usines et de la fabrication numérique directe [impression 3D] pour l'industrie automobile. Grâce à ces innovations, Local Motors est en mesure de produire des véhicules sur mesure », a déclaré Vikrant Aggarwal, PDG de Local Motors. « Notre équipe a construit une excellente base, et je suis impatient de continuer à développer et à faire évoluer l'entreprise alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de croissance. »

John (Jay) B. Rogers, Jr. assurera la transition vers un rôle consultatif en tant que vice-président non exécutif du conseil d'administration.

« Compte tenu de l'excellent leadership de Vikrant en tant que président et COO au cours des deux dernières années et de ses antécédents dans la direction de nos opérations commerciales, je sais que l'entreprise sera entre de très bonnes mains sous sa direction en tant que PDG. Il est formidable de voir cette transition aboutir et Vikrant est le leader idéal pour aborder cette nouvelle phase du voyage de l'entreprise. Je suis ravi de contribuer à conseiller l'entreprise en travaillant en étroite collaboration avec notre conseil d'administration et Vikrant », a déclaré Jay Rogers, cofondateur et vice-président du conseil d'administration.

