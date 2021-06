Local Motors s'associe avec door2door pour le développement conjoint de logiciels d'analyse et de covoiturage pour des navettes autonomes

Les entreprises sont parvenues à un accord stratégique pour le développement conjoint des produits et des marchés des navettes autonomes à la demande.

CHANDLER, Arizona, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Local Motors, un leader dans la conception et la fabrication de véhicules autonomes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique avec door2door, une entreprise technologique berlinoise, leader dans le domaine des logiciels de mobilité, afin de développer un logiciel de covoiturage pour le véhicule autonome électrique de Local Motors, Olli 2.0. C'est la première étape entre les deux parties pour faire d'Olli un écosystème intégré et la solution la plus efficace et flexible pour les municipalités et les campus privés en Europe.

Le partenariat arrive à un point d'inflexion pour les véhicules autonomes dans l'Union européenne. La semaine dernière, les législateurs allemands ont adopté le premier cadre juridique au monde pour la conduite autonome afin d'autoriser la conduite de certains véhicules autonomes (VA) sur les routes publiques, ce qui souligne le fait que les constructeurs de VA sont prêts à passer de projets pilotes spécialisés à des applications de flotte commerciale.

Le logiciel d'analyse de la mobilité de door2door déterminera les paramètres optimaux permettant aux opérateurs de la mobilité de faire circuler des navettes autonomes, en soutenant les planificateurs de transport en commun par des simulations et des analyses de la demande et de l'offre. De plus, le logiciel de gestion des flottes à la demande de door2door sera déployé sur l'IHM embarquée d'Olli et sur le téléphone portable du passager. Les passagers seront en mesure d'appeler Olli afin d'être pris en charge à l'adresse qu'ils indiqueront et de définir un lieu de dépôt dans le périmètre de circulation du véhicule. Afin d'optimiser pleinement le service de navette autonome conjoint, les algorithmes de mise en commun de door2door permettront des trajets partagés.

« Le partenariat avec door2door est une étape importante pour Local Motors dans son expansion en Europe. Le logiciel de pointe de door2door s'intégrera parfaitement à Olli 2.0, ce qui permettra de créer une solution robuste et évolutive, qui pourra être adaptée au fur et à mesure que les législateurs reconnaissent les applications viables des VA », a indiqué Carlo Iacovini, directeur général EMEA de Local Motors.

Avec plus de 60 déploiements en Europe, le logiciel door2door aide à accroître le nombre d'usagers du transport en commun et à en optimiser les investissements en cernant les lacunes dans les villes, les villages et les régions rurales. Local Motors a déployé de nombreux véhicules Olli dans l'UE et a récemment permis des milliers de déplacements à Hambach, en Allemagne, et à Gand, en Belgique.

« La clé du succès pour les véhicules autonomes est de combiner le matériel et les logiciels, et d'utiliser ainsi la puissance qui se trouve dans la mise en commun et le routage. Sur la base de notre expérience à long terme avec les services de mobilité à la demande, nous allons permettre à nos clients de gérer et d'optimiser le fonctionnement d'un parc de véhicules autonomes tout en offrant aux passagers une expérience multimodale et transparente de bout en bout », a déclaré André Gerhardy, directeur commercial de door2door.

