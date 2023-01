Loção hidratante Cetaphil entra no ranking dos melhores hidratantes de 2022

Em sua edição 2022 da premiação Melhores do Ano, o portal "Coisas de Diva" escolheu Cetaphil Loção Hidratante como destaque da categoria hidratação corporal.

SAO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O produto, que figura entre os best-sellers da marca, apresenta textura leve e rápida absorção que age na pele por até 48 horas1. Com efeitos que já podem ser percebidos logo após a 1° aplicação, sua fórmula é enriquecida com niacinamida, pantenol e glicerina, facilitando a absorção do produto e protegendo a pele sensível contra os 5 sinais que a acometem: ressecamento, desconforto, aspereza, sensação de repuxamento e enfraquecimento da barreira cutânea.

O produto é desenvolvido para atender as necessidades da pele sensível, normal e seca, dermatologicamente testado e hipoalergênico2. Disponível para vendas em todo país nos principais e-commerces e redes de farmácias do Brasil.

1A randomized, controlled clinical study to determine and compare the long-term efficacy of a single application of three topically applied test materials and two competitor products over a 48-hour period. GLI. 04.SRE.US10403

2ESTUDO CLÍNICO, MONO-CEGO, ALEATORIZADO. "De acordo com as condições do teste e resultados obtidos, conclui-se que o produto não induziu processo de irritação e sensibilização cutânea e não provocou fotoalergia e fototoxicidade, durante o período de estudo." PAG 13

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1991953/IGM_Locao_Hidratante_200ml_frente.jpg

FONTE Galderma

