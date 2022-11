LOCKERVERSE EL CENTRO CULTURAL DEL WEB3, ANUNCIA HOY SU LANZAMIENTO OFICIAL

Con un catálogo de primer nivel, Lockerverse cuenta en su primera fase con colaboraciones de Bronny y Bryce James, CJ Stroud, Blue the Great, Chase B, y Morehouse College.

Los Angeles, CA, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Lockerverse, el centro cultural del Web3, anuncia hoy el lanzamiento de su plataforma con la que marcará el futuro de Internet. Distinguida como la primera en su tipo hará posible que atletas, artistas, diseñadores, marcas (icónicas y emergentes) y gente del mundo del entretenimiento en general, cuenten las historias que definen la cultura.

Lockerverse brindará una emocionante y única oportunidad para que los fanáticos accedan de manera exclusiva a experiencias virtuales, contenido y material coleccionable de sus estrellas favoritas, teniendo la posibilidad de formar comunidad con aquellos con quienes comparten intereses similares. Visite Lockerverse.com para más información.

En su primera fase, la plataforma anuncia colaboraciones con importantes nombres como los equipos de Morehouse College y Ohio State University; los basquetbolistas Bronny and Bryce James; las estrellas del fútbol americano CJ Stroud y Jaxon Smith-Njigba; el entrenador de basquetbol Anfernee "Penny" Hardaway (University of Memphis); los artistas Blue the Great, Bianca Pastel y Chaka; los basquetbolistas miembros del McDonald's All-American de la universidades Duke, UCLA, Baylor University, University of Arkansas y University of Texas.

En el mundo de la música Lockerverse cuenta con el catálogo de los raperos Nipsey Hussle, Pimp C y DJ Screw, el guitarrista Chris Perez (ganador del premio Grammy), los super productores Mr. Lee and Chase B, y otros iconos en la industria musical, quienes lanzarán sus próximos sencillos de forma exclusiva en Lockerverse.

Como colaboración a destacar, está aquella con el jugador del equipo Ohio State Buckeyes (fútbol americano), el mariscal de campo C.J. Stroud y ganador potencial del Heisman Trophy 2022. El súper productor Chase B, el exitoso cantautor Luis R. Conriquez y artistas como Infamous, Chaka y Bianca Pastel, también lanzarán en los próximos meses sus primeras colecciones con Lockerverse. Los fanáticos más dedicados y leales recibirán acceso exclusivo a nueva música, presentaciones, mercancía, otras oportunidades para colaboración, y entradas a conciertos y juegos.

Lockerverse fue fundado por William A.I. "Trey" McDonald, James Carlos McFall y Marcus Rance. De herencia afroamericana e hispana, los tres socios se conocieron durante sus años en la Universidad de Stanford. Con una amplia experiencia conjunta en las áreas de tecnología, negocios y leyes, los fundadores han trabajado con algunos de los más reconocidos e innovadores nombres en los deportes, el entretenimiento, la tecnología y los medios.

De otro lado, la emprendedora, filántropa y amante de las artes, Savannah James, es también fundadora del equipo. La misión de Lockerverse de desarrollar comunidad, destacar talento diverso y empoderar a creadores para que cuenten sus historias y establezcan relaciones más profundas con sus fanáticos, resonó profundamente con Savannah.

Lockerverse es una de las seis compañías seleccionadas en el mundo para participar en el programa de aceleración de Disney en 2022. Disney Accelerator es un programa que busca el crecimiento a mayor velocidad de compañías innovadoras alrededor del mundo. Este año finalizará con un día de demostración que se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en los estudios de Disney en Burbank, California, en donde fue anunciado que Lockerverse esta trabajando con ESPN para lanzar un coleccionable digital gratis del Celebration Bowl Trophy, que será exclusivamente ofrecido por primera vez en el Celebration Bowl este 17 de Diciembre en Atlanta.

