Lockton anuncia nova estrutura de liderança global para apoiar um rápido crescimento global

KANSAS CITY, Missouri, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ --- Hoje, o CEO Peter Clune anunciou a nomeação de cinco líderes importantes para cargos globais na Lockton, a maior corretora de seguros privada e independente do mundo. Esses líderes trabalharão em estreita colaboração com a equipe de liderança de vendas a varejo, que desenvolve soluções inovadoras em toda a empresa. Recentemente, a Lockton ultrapassou $3 bilhões em receita após 57 anos no negócio, com $1 bilhão desse crescimento ocorrendo nos últimos 24 meses.

"A Lockton está atraindo clientes complexos e colaboradores talentosos em todo o mundo, resultando em um crescimento sem precedentes", disse Peter Clune, CEO da Lockton. "Esta nova estrutura será simples, colaborativa e rápida. O poder da Lockton, se unindo em uma plataforma global, ajudará nossos funcionários e clientes a atingir todo o seu potencial".

Troy Cook continuará em sua função como diretor financeiro (CFO) e agora também liderará todos os associados financeiros e jurídicos globalmente. Após atuar como membro independente do conselho de administração da Lockton desde 2018, Cook ingressou na Lockton como CFO em 2020. Como executivo financeiro inovador, ele transformou a função de finanças estratégicas da Lockton para garantir o crescimento de longo prazo e a perpetuação da propriedade privada. Durante seu tempo na empresa, ele desempenhou um papel fundamental na definição e execução de estratégias de negócios, ao mesmo tempo, criou uma nova estrutura de capital para garantir que o ímpeto e o crescimento da Lockton continuem.

, diretora de marketing da Lockton (CMO), priorizará a expansão do alcance da marca "incomumente independente" da Lockton. Seus esforços têm sido vitais para destacar a autenticidade e a distinta abordagem da Lockton como uma corretora eternamente privada com foco de longo prazo em seu público, clientes e comunidades. Agora, ela supervisionará as iniciativas de marketing e comunicações em todo o mundo. Gibson tem sido parte integral da Lockton desde 2018, quando lançou com sucesso uma nova identidade de marca, plataformas de engajamento digital internas e externas e introduziu abordagens inovadoras para comunicar a história única da empresa. Trey Humphrey , diretor jurídico, tem sido uma parte essencial da Lockton desde 2000 e, como consultor geral, desempenhou um papel crucial na gestão dos assuntos jurídicos da empresa em um ambiente de negócios cada vez mais complexo. Sua liderança tem sido fundamental para apoiar o crescimento de $300 milhões para $3 bilhões da Lockton. Humphrey liderará uma equipe global robusta que trabalhará para atingir os objetivos globais agressivos da Lockton e proteger a empresa.

foi nomeado diretor de pessoas da Lockton, após seus sucessos significativos nos últimos dois anos, liderando os Recursos Humanos nos negócios internacionais da Lockton de Londres. Nesta nova função, Worsley liderará a estratégia global de pessoas da Lockton, impulsionando iniciativas para garantir que a Lockton vença o jogo de talentos e tenha a melhor cultura do setor. Como uma empresa que cresce com um aperto de mão de cada vez, a Lockton tem uma iniciativa significativa nessa área, no qual a liderança da Worsley continuará a construir. Byron Clymer , diretor de informações da Lockton (CIO), tem a responsabilidade de liderar a estratégia da Lockton de desenvolver plataformas globais que capacitem seus funcionários a oferecer conselhos e perspectivas líderes do setor e serviços incomparáveis. Desde que ingressou na Lockton em 2018 como CIO nos EUA, Clymer tem sido fundamental para supervisionar a transformação da estratégia de TI nos EUA e agora ampliará a transformação para o mundo todo.

"Esses executivos recém-nomeados têm um histórico comprovado de sucesso na Lockton", disse Clune. "Eles são os melhores dos melhores e sabem como impulsionar mudanças significativas e preservar a nossa cultura".

Sobre a Lockton

O que faz a Lockton se destacar é também o que nos torna melhores: a independência. A propriedade privada da Lockton capacita seus mais de 9.500 colaboradores, que fazem negócios em mais de 135 países, a se concentrarem exclusivamente nas necessidades de risco, de seguro e de pessoal dos clientes. Com uma experiência de alcance mundial, a Lockton oferece o conhecimento profundo e necessário para alcançar resultados incríveis.

Por 14 anos consecutivos, a revista Business Insurance reconheceu a Lockton como o "melhor lugar para trabalhar em seguros". A Lockton foi nomeada entre as empresas mais bem gerenciadas de 2021, pela Deloitte e pelo Wall Street Journal, um programa que reconhece a excelência e honra as empresas privadas por sua estratégia, execução, cultura e finanças. Para mais informações, acesse www.lockton.com.

