Locus lève 50 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C dirigé par GIC avec la participation de Qualcomm Ventures et des investisseurs existants

- L'entreprise utilisera ces fonds pour financer principalement l'innovation, son expansion géographique et le renforcement de son équipe.

SAN FRANCISCO, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Locus, une plate-forme prête pour l'avenir qui automatise les décisions de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui avoir levé 50 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C dirigé par GIC, le fonds souverain de Singapour, avec la participation de Qualcomm Ventures LLC et des investisseurs existants Tiger Global et Falcon Edge. Des investisseurs providentiels de renom, Amrish Rau, PDG de Pine Labs, Kunal Shah, PDG de Cred, Raju Reddy, fondateur de Sierra Atlantic, et Deb Deep Sengupta, ancien président et directeur général de SAP South Asia, ont également participé à ce tour de table.

Locus utilisera principalement les fonds pour améliorer sa couverture géographique et renforcer son équipe de recherche et développement afin d'élargir sa gamme de produits.

« La qualité et le capital patient nous permettent de nous concentrer sur une R&D révolutionnaire, ce qui nous aide à offrir une valeur exceptionnelle à long terme à nos clients, plutôt que des améliorations progressives. Nous allons recruter davantage de titulaires de PhD dans notre équipe de sciences des données et nous envisageons de doubler nos brevets d'ici 2022 », a déclaré Nishith Rastogi, PDG de Locus.

Locus utilise le machine learning profond et des algorithmes propriétaires pour proposer aux clients des solutions intelligentes en matière de chaîne d'approvisionnement. Grâce à ses solutions évolutives, l'entreprise a pu économiser plus de 150 millions de dollars en termes de coûts logistiques, réduire de plus de 70 millions de kilomètres la distance à parcourir et réduire de plus de 17 millions de kilogrammes les émissions de gaz à effet de serre de ses clients dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail, l'épicerie en ligne, les biens de consommation emballés et les biens de consommation courante, les services à domicile, les livraisons à domicile, les services logistiques de tierce partie et la distribution B2B.

Locus travaille avec des clients de premier plan en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Europe et sur le sous-continent indien. Elle possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, à Singapour, en Indonésie, au Vietnam et en Allemagne.

Locus a connu une expansion fulgurante sur le continent américain, en renforçant sa direction par des vétérans du secteur tels que Walter Heil, vice-président principal des activités commerciales (Amériques), et Michael D. Parmett, vice-président de la réussite des clients. Auparavant, Heil avait travaillé chez Project44 et BluJay, tandis que Parmett avait fait partie de l'équipe de 3GTMS et de celle de Manhattan Associates.

« À ce stade, je tiens à remercier tous nos clients d'avoir choisi de nous faire confiance et d'être nos partenaires en matière d'innovation. C'est un immense plaisir pour nous de savoir que nous avons apporté une valeur ajoutée à votre chaîne d'approvisionnement et à vos opérations logistiques. Nous cherchons maintenant à aider nos clients à avoir une présence mondiale. Outre les zones géographiques où nous sommes déjà présents, nous investissons aussi massivement en Amérique latine et y renforçons activement notre présence », a ajouté M. Rastogi. « Je tiens également à remercier l'équipe de Locus pour les efforts qu'elle déploie jour après jour. J'espère que nous pourrons leur témoigner notre gratitude en créant des richesses substantielles pour tous leurs efforts. »

« La suite de produits intelligents de Locus optimise l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en utilisant l'apprentissage automatique pour assurer un suivi en temps réel et fournir des informations sur l'exécution du dernier kilomètre », a déclaré Varsha Tagare, directrice principale de Qualcomm Technologies, Inc. et directrice générale de Qualcomm Ventures. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'investir dans Locus pour promouvoir la logistique en tant que service et soutenir les efforts de la société pour devenir un leader mondial de l'automatisation du dernier kilomètre. »

La société avait auparavant levé 30 millions de dollars lors de plusieurs tours de table.

À propos de Locus :

Locus est une plateforme technologique qui utilise l'apprentissage automatique et des algorithmes propriétaires pour automatiser les décisions complexes dans la chaîne d'approvisionnement. Ses solutions intelligentes en matière de chaîne d'approvisionnement offrent une visibilité de bout en bout et permettent aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant les coûts, en rationalisant l'expérience client et en réduisant l'impact sur l'environnement.

Les solutions évolutives proposées par Locus comprennent l'optimisation des itinéraires, le suivi et l'analyse en temps réel, l'optimisation du rythme des ventes, la planification du territoire, l'allocation des véhicules et la conception de réseaux. Notre plateforme prête pour l'avenir a permis d'économiser plus de 150 millions de dollars en termes de coûts logistiques, de réduire de plus de 70 millions de kilomètres la distance à parcourir et de réduire de plus de 17 millions de kilogrammes les émissions de gaz à effet de serre chez des clients comme Nestlé, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, le groupe Tata et bien d'autres.

L'entreprise assure des livraisons en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Australie et Nouvelle-Zélande et dans le sous-continent indien. Consultez le site www.locus.sh pour en savoir plus ou suivez-nous sur LinkedIn !

À propos de GIC :

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan, créée en 1981 pour gérer les réserves de change de Singapour et assurer l'avenir financier du pays. Investisseur discipliné dans la valeur à long terme, GIC jouit d'une position unique pour investir dans un large éventail de catégories d'actifs, y compris l'immobilier, le capital-investissement, les actions et les titres à revenu fixe. GIC possède des investissements dans plus de 40 pays et investit dans les marchés émergents depuis plus de deux décennies. Basée à Singapour, GIC emploie plus de 1 700 personnes dans 10 bureaux situés dans les principales villes financières du monde.

Pour en savoir plus sur GIC, veuillez visiter www.gic.com.sg ou suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Qualcomm Ventures :

Depuis 2000, Qualcomm Ventures, par l'intermédiaire de Qualcomm Ventures LLC ou de ses entités affiliées, réalise des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques qui ont le potentiel de transformer radicalement notre monde. En tant qu'investisseur mondial, notre objectif est d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises révolutionnaires qui refaçonnent le monde qui nous entoure. Pour en savoir plus, consultez le site : www.qualcommventures.com .

Contact pour les médias :

Julie Solomon

610 764 1534

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg

SOURCE Locus