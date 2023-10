Locus Robotics apporte des solutions AMR innovantes en Italie et en Pologne

La solution AMR primée et alimentée par l'IA permet d'étendre l'empreinte européenne, de doubler la productivité des entrepôts et de réduire les coûts d'exploitation

WILMINGTON, Massachusetts, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader du marché des robots mobiles autonomes (AMR) destinés aux entrepôts d'exécution, a annoncé aujourd'hui que sa solution d'automatisation des entrepôts par AMR primée est désormais disponible pour les clients en Italie et en Pologne. Les robots intelligents de Locus tirent parti de la technologie innovante et de l'intelligence artificielle pour optimiser la productivité, réduire les coûts et améliorer l'ergonomie et la qualité du lieu de travail pour les travailleurs.

« Nous sommes ravis d'apporter les solutions d'automatisation d'entrepôt transformatrices de Locus en Italie et en Pologne alors que nous continuons à étendre notre empreinte européenne, a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Nos solutions robotiques alimentées par l'IA permettent aux clients de ces pays d'optimiser la productivité, l'efficacité et la précision de leurs installations, en multipliant la production par 2 à 3 tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre de 50 % ou plus. À mesure que la pression s'accroît sur les chaînes d'approvisionnement, nos robots intelligents permettent aux entreprises de s'adapter et de rester compétitives. Nous renforçons l'avenir des entrepôts intelligents. »

Les AMR innovants de Locus Robotics sont conçus pour travailler en collaboration avec des humains et peuvent facilement évoluer pour s'adapter aux fluctuations des volumes de commandes pendant la haute saison ou pendant la saison normale. Notre modèle d'abonnement robotics-as-a-service flexible fournit aux clients une solution entièrement gérée couvrant les bots, les mises à niveau, la maintenance et l'assistance. En collaborant avec les travailleurs humains, Locus améliore la productivité et l'efficacité de l'exécution des commandes. Notre technologie primée ainsi que nos algorithmes et nos analyses en temps réel optimisent l'agencement des entrepôts, réduisent les temps de déplacement et améliorent la précision, permettant ainsi un traitement plus rapide et une réduction des coûts.

Locus est actuellement déployé sur plus de 65 sites en Europe, au service de dizaines de clients du commerce de détail, du e-commerce, de la santé, de la fabrication et de la logistique. En août, Locus a dépassé la barre des 2 milliards de prélèvements à l'échelle mondiale, 11 mois seulement après avoir passé la barre du milliard de prélèvements pour la première fois dans l'industrie en 2022.

« LocusBots a déjà aidé nos clients européens du commerce de détail, du e-commerce, de la santé et de la logistique à améliorer considérablement leur productivité et leur efficacité, a déclaré Denis Niezgoda, vice-président de la région EMEA chez Locus Robotics. Notre technologie AMR puissante et flexible permet à un large éventail d'entreprises de répondre facilement à la demande existante, de s'adapter en toute transparence à la croissance future et de rester compétitives au sein de leurs industries. »

La plateforme d'exécution d'automatisation d'entrepôt LocusOne alimentée par l'IA et la science des données permet l'orchestration fluide de plusieurs facteurs de forme robotiques à l'échelle de l'entreprise au sein d'une plateforme coordonnée unique. Elle fournit une optimisation en temps réel des tâches à effectuer au sein de l'entrepôt et à plusieurs niveaux dans les environnements d'entreposage. LocusOne optimise la répartition des tâches, la planification des itinéraires et l'utilisation des ressources, tout en fournissant des informations commerciales en temps réel sur les opérations de l'entrepôt.

La solution Locus a remporté plus de 27 prix de l'industrie, dont le très convoité prix IFOY. Les entreprises mondiales des secteurs tels que le commerce de détail, le e-commerce, la logistique et la 3PL ont utilisé Locus pour prélever plus de 2 milliards d'unités dans le monde avec une précision de 99,99 %. Les AMR Locus se déploient facilement dans les entrepôts existants et sur les nouveaux sites sans modifier l'infrastructure ni perturber les flux de travail. La solution Locus offre un retour sur investissement (ROI) mesurable en seulement quelques mois plutôt que quelques années.

Éprouvés à l'échelle de l'entreprise, les opérateurs de la 3PL, du commerce de détail, des soins de santé et de la fabrication aux prises avec des problèmes de main-d'œuvre peuvent intégrer des robots de manière transparente pour augmenter leur capacité ou répondre à la croissance de n'importe quelle activité en quelques minutes afin d'optimiser la productivité de leurs opérations, de réduire les coûts et de rester compétitifs dans le paysage en évolution rapide de l'exécution des commandes et du e-commerce. Une précision qui renforce la position de l'entreprise en tant que premier fournisseur de robotique pour l'industrie des entrepôts et de la logistique.

Les exploitants d'entrepôts qui souhaitent en savoir plus sur la solution Locus sont invités à contacter Francesco Ferrari en Italie ( [email protected] ) ou Marcin Gwozdz en Pologne ( [email protected] ).

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts basées sur l'IA qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Locus Robotics, qui dessert plus de 120 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 270 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui.

Ayant figuré trois années de suite dans le classement de l'Inc. 5000, en plus de remporter plus de 27 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs. Pour en savoir plus, consultez locusrobotics.com

