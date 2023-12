LOCUS ROBOTICS ATTEINT LE NOMBRE RECORD DE 331 MILLIONS D'UNITÉS PRÉLEVÉES PENDANT LA PÉRIODE DE PIC DES ACHATS DE NOËL 2023

Le leader de l'automatisation des entrepôts a enregistré une augmentation de 66 % par rapport à l'an dernier, avec une moyenne de près de 7 millions d'unités prélevées par jour alors que la période de pic des achats de Noël a commencé tôt

WILMINGTON, Massachusetts, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader du marché des robots mobiles autonomes (AMR) pour les entrepôts d'exécution, a publié aujourd'hui son bilan annuel de la Cyber Week, annonçant un nombre record de 331 millions d'unités prélevées dans le monde entier pour le compte de ses partenaires de la distribution et de la logistique, soit une hausse de 66 % par rapport à l'année dernière. LocusBots a prélevé près de 7 millions d'unités quotidiennes moyennes, soit une augmentation de 107 % par rapport à 2022.

« Nous sommes ravis d'avoir offert à nos clients une nouvelle saison de pic des achats record. L'augmentation de 66 % du nombre d'unités prélevées par rapport à l'année dernière témoigne de la demande croissante d'automatisation des entrepôts et de l'évolutivité avérée de la solution Locus, a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Alors que les achats en ligne continuent de s'accélérer, nos robots intelligents permettent aux clients de suivre le rythme tout en optimisant leur productivité. »

Selon les données d'Adobe Analytics, les acheteurs ont dépensé plus de 38 milliards de dollars en ventes mondiales en ligne entre le jour de Thanksgiving et le Cyber Monday. Le Cyber Monday a été la plus grande journée d'achat en ligne de l'histoire avec 12,4 milliards de dollars de ventes, soit une augmentation de 9,6 %. Les achats sur mobile poursuivent leur trajectoire ascendante, représentant 54 % de toutes les commandes en ligne en 2023, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2022.

Locus a désormais prélevé plus de 2,5 milliards d'unités dans le monde ; le dernier million de prélèvements n'a été atteint qu'en 26 jours, contre plus de 1 500 jours pour le premier million.

Aperçu pour la période de pic des fêtes 2023 :

La période des achats pour les fêtes a commencé plus tôt et s'est étendue sur plusieurs semaines ; les détaillants ont organisé des événements commerciaux dès la fin septembre pour inciter les consommateurs à faire leurs achats plus tôt.

s'est étendue sur plusieurs semaines ; les détaillants ont organisé des événements commerciaux dès la fin septembre pour inciter les consommateurs à faire leurs achats plus tôt. Les achats en ligne sont là pour durer, car la commodité et la simplicité d'utilisation des commandes en ligne stimulent la croissance non seulement du commerce de détail, mais de tous les canaux commerciaux, y compris industriel et en B2B.

car la commodité et la simplicité d'utilisation des commandes en ligne stimulent la croissance non seulement du commerce de détail, mais de tous les canaux commerciaux, y compris industriel et en B2B. Le mobile est devenu le mode d'achat privilégié avec plus de 54 % des commandes passées via des applications mobiles en 2023, soit une hausse de 10,4 % par rapport à 2022.

avec plus de 54 % des commandes passées via des applications mobiles en 2023, soit une hausse de 10,4 % par rapport à 2022. La pénurie de main-d'œuvre reste préoccupante : Le recrutement et la fidélisation des travailleurs continuent d'être une préoccupation pour les détaillants traditionnels, les entrepôts et les entreprises de transport. L'automatisation robotique collaborative est devenue une nécessité pour répondre à l'augmentation constante du volume des commandes.

Alors que de plus en plus de consommateurs choisissent de faire leurs achats en ligne, Locus s'est révélé être une ressource précieuse pour aider les détaillants et les opérateurs 3PL à s'adapter de manière transparente afin de répondre et de dépasser les demandes de volumes croissants aujourd'hui et à l'avenir.

