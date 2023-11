Locus Robotics et United Drug récompensés aux Robotics & Automation Awards pour la meilleure utilisation de la cobotique

WILMINGTON, Massachusetts, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader du marché des robots mobiles autonomes (AMR) pour les entrepôts d'exécution, et United Drug, la plus grande société de distribution de produits pharmaceutiques d'Irlande, ont reçu le prix de la « Meilleure utilisation de la cobotique » aux prestigieux Robotics & Automation Awards à Londres.

Ce prix récompense l'innovation et la valeur ajoutée significative de la solution AMR de Locus dans l'amélioration de l'efficacité et de la productivité du centre de distribution de United Drug à Baldonnel, tout en améliorant l'ergonomie générale du lieu de travail pour les employés. L'intégration transparente des LocusBots avec les travailleurs humains a permis à United Drug de répondre efficacement à la demande croissante en matière de e-commerce et de doubler sa productivité.

« Locus est honorée de recevoir cette prestigieuse reconnaissance de l'industrie aux côtés de notre client, United Drug. Notre engagement envers l'innovation, notre facilité d'utilisation éprouvée et notre rapidité d'exécution les ont aidés à optimiser la productivité et l'efficacité de leur service de traitement afin de répondre à des volumes de commandes toujours croissants, a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Ce prix confirme notre mission consistant à fournir des solutions d'automatisation robotique rentables et hautement productives pour l'industrie du e-commerce et du traitement des commandes dans le monde entier. »

Paul Malone, responsable des opérations pour l'UDD & l'UDC chez United Drug Ireland, a ajouté : « Locus a été un partenaire précieux dans la mise à l'échelle de nos opérations afin de répondre aux demandes croissantes de nos clients. Les LocusBots s'associent véritablement à notre équipe d'entrepôt pour optimiser l'efficacité, créer de meilleurs emplois et permettre à nos employés de prospérer dans un environnement optimisé et sûr. Nous sommes ravis de voir ce travail reconnu. »

Les Robotics & Automation Awards soulignent l'innovation démontrée par les organisations britanniques et internationales dans l'application de systèmes robotisés ou automatisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, dans les domaines de la logistique, de la fabrication, de la vente au détail, de l'alimentation et des boissons, de l'aérospatiale, du nettoyage et de l'assainissement, du bâtiment et des industries agricoles.

Locus et United Drug continuent d'optimiser et d'améliorer leur efficacité dans tous les domaines de leur partenariat. En maintenant l'accent sur les besoins des clients et en gérant étroitement leurs marges, ils ont réalisé des gains significatifs en matière d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, de gestion des stocks et d'exécution des commandes.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants, alimentés par l'IA et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Ayant figuré trois années de suite dans le classement de l'Inc. 500, remporté l'IFOY ainsi que plus de 23 prix de l'industrie et de la technologie, la solution Locus augmente considérablement la productivité de l'exécution des commandes, réduit les coûts opérationnels et améliore la qualité, la sécurité et l'ergonomie du lieu de travail pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 120 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 300 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez le site www.locusrobotics.com.

À propos de United Drug

United Drug est la plus grande société de distribution de produits pharmaceutiques d'Irlande et a été fondée à l'origine par un groupe de pharmaciens à Ballina, dans le comté de Mayo, en 1948. En 2022, United Drug a rejoint le groupe PHOENIX et fait désormais partie du principal fournisseur de soins de santé du secteur en Europe. Employant plus de 650 personnes pour conduire ses activités à Dublin, à Limerick et dans le comté de Mayo, United Drug travaille en partenariat avec plus de 1 900 pharmacies, hôpitaux, cliniques et centres de soins primaires en Irlande. L'activité s'étend sur trois unités commerciales : United Drug Wholesale, United Drug Distribution et United Drug Consumer — tous leaders dans leur catégorie. Les Locus Robotics ont été introduits dans l'entrepôt de Baldonnel pour les activités de United Drug Consumer.