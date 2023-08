Locus Robotics franchit le cap des 2 milliards d'unités prélevées

Le fournisseur de services de robotique double son volume de prélèvement en à peine 11 mois

WILMINGTON, Massachusetts, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, un leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, a annoncé aujourd'hui que ses solutions AMR ont désormais prélevé plus de deux milliards d'unités, renforçant ainsi la position de l'entreprise en tant que premier fournisseur de robotique pour l'industrie des entrepôts et de la logistique. Ce nouveau cap est franchi à peine 11 mois après avoir franchi le premier cap de l'industrie du milliard de prélèvements en 2022.

« Atteindre le cap des deux milliards de prélèvements est un succès incroyable pour notre entreprise et pour nos clients, a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Cet événement témoigne du dévouement et de l'innovation de notre équipe incroyable et des améliorations spectaculaires que nous apportons à la créativité afin de stimuler la croissance et le succès de nos clients. »

Ce cap a été franchi en à peine 358 jours, et les 100 derniers millions en à peine 27 jours, soit une moyenne de 3,7 millions de prélèvements par jour. En comparaison, il a fallu plus de six ans pour atteindre le premier milliard de prélèvements, et 1 542 jours pour atteindre les 100 premiers millions d'unités. Les robots LocusBots ont parcouru plus de 37 millions de kilomètres dans les entrepôts des clients, soit l'équivalent de plus de 1 370 fois le tour de la Terre ou 77 allers-retours sur la Lune.

« Franchir le cap exceptionnel des deux milliards de prélèvements démontre que la solution d'automatisation intelligente de Locus peut transformer les opérations d'entrepôt, a déclaré Keith Price, directeur des systèmes d'information chez Concordance Healthcare. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'équipe de Locus pour tirer parti de la puissance de la robotique et de l'automatisation de pointe afin d'optimiser encore davantage l'exécution des entrepôts dans les années à venir. »

« L'innovation constante de Locus, son approche centrée sur l'utilisateur et son véritable dévouement dans les relations avec ses clients les placent à l'avant-garde de l'automatisation des entrepôts, a déclaré Alan McDonald, vice-président responsable du progrès continu chez GEODIS. Cette étape importante témoigne de son leadership technologique et de sa collaboration synergique. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et d'améliorer encore davantage notre efficacité à l'avenir. »

La plateforme LocusOne alimentée par l'IA et la science des données sert de gestionnaire de flotte au niveau de l'entreprise, supervisant les flux de travail complexes d'exécution d'entrepôt qui prennent en charge divers cas d'utilisation, en regroupant les tâches pour créer des missions robotisées optimales et réduire le temps de déplacement improductif des travailleurs. L'approche multi-bot unique de Locus dissocie les travailleurs des commandes et des tâches afin d'améliorer considérablement leur productivité.

À l'échelle de l'entreprise, les opérateurs 3PL, de détail, de soins de santé et de fabrication aux prises avec des problèmes de main-d'œuvre peuvent ajouter des robots de manière transparente pour augmenter la capacité ou répondre à la croissance de n'importe quelle opération en quelques minutes afin d'optimiser la productivité de leurs opérations, de réduire les coûts et de rester compétitif dans le paysage du e-commerce en évolution rapide.

La plateforme d'exécution d'automatisation d'entrepôt LocusOne permet l'orchestration fluide de plusieurs facteurs de forme robotiques à l'échelle de l'entreprise au sein d'une plateforme coordonnée unique. Elle fournit une optimisation en temps réel des tâches à effectuer au sein de l'entrepôt et à plusieurs niveaux dans les environnements d'entreposage et de fabrication. LocusOne optimise la répartition des tâches robotiques, la planification des itinéraires et l'utilisation des ressources, tout en fournissant des informations commerciales en temps réel sur les opérations de l'entrepôt.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts basées sur l'IA qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Locus Robotics, qui dessert plus de 120 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 270 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui.

Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 5000, en plus de remporter plus de 18 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com.

