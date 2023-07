Locus Robotics inaugure son nouveau siège mondial, établissant ainsi les bases de l'innovation et de la croissance

La société souligne son engagement envers les progrès technologiques et l'innovation axée sur l'IA avec l'expansion de ses activités à Wilmington, dans le Massachusetts

WILMINGTON, Mass., 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, a posé aujourd'hui la première pierre de son nouveau siège mondial à Wilmington, dans le Massachusetts. Cette expansion témoigne de la croissance remarquable de l'entreprise et de son engagement inébranlable en faveur de l'innovation future dans le domaine de l'automatisation des entrepôts, qui évolue rapidement.

« Nous sommes ravis de poser la première pierre de notre nouveau siège à Wilmington, a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. Il s'agit d'une étape importante qui reflète notre solide trajectoire de croissance et notre volonté de révolutionner le secteur de l'automatisation des entrepôts grâce à des solutions robotiques de pointe basées sur l'IA. »

L'installation de près de 200 000 pieds carrés / 18 580 mètres carrés dans la région de Boston servira de plaque tournante pour les opérations mondiales en expansion de Locus Robotics et accueillera l'équipe dynamique de Locus composée de professionnels de l'ingénierie, de la fabrication et des opérations qui se consacrent à l'innovation dans le domaine de l'automatisation robotique des entrepôts. L'espace offre également une marge de manœuvre pour une expansion et une croissance futures.

Avec sa plateforme d'automatisation des entrepôts LocusONE, basée sur l'IA et la science des données, au cœur de la solution Locus, l'entreprise continue de permettre aux entreprises 3PL, de vente au détail, de soins de santé et de fabrication, qui manquent de main-d'œuvre, d'optimiser la productivité de ses opérations, de réduire ses coûts et de rester compétitives dans le paysage du commerce électronique, qui évolue rapidement.

La plateforme d'automatisation des entrepôts LocusONE permet d'orchestrer en douceur plusieurs facteurs de forme de robots à l'échelle de l'entreprise au sein d'une seule plateforme coordonnée. LocusONE optimise la répartition des tâches robotiques, la planification des itinéraires et l'utilisation des ressources, tout en fournissant des informations en temps réel sur les opérations de l'entrepôt.

M. Faulk a également souligné l'objectif de l'entreprise de contribuer davantage à l'économie locale. « Notre nouvelle installation stimulera la création d'emplois et l'innovation dans la région, conformément à notre vision qui consiste à favoriser le progrès technologique et la croissance économique à l'échelle mondiale », a-t-il ajouté.

Avec cette nouvelle étape, Locus Robotics réitère son engagement à fournir des solutions innovantes qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations d'entreposage, d'améliorer leur productivité et de répondre à l'évolution des exigences du marché. La pose de la première pierre du nouveau siège social constitue une base solide pour la croissance continue et les innovations futures de l'entreprise, renforçant la position de Locus Robotics en tant que leader mondial de l'automatisation des entrepôts.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts basées sur l'IA qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Soutenant plus de 100 des plus grandes marques mondiales et déployé sur plus de 250 sites à travers le monde, Locus Robotics permet aux détaillants, aux 3PL et aux entrepôts spécialisés de répondre efficacement et de dépasser les exigences de plus en plus complexes et exigeantes des environnements de traitement des commandes d'aujourd'hui.

Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 17 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

