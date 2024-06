Locus Robotics nommé lauréat du prix Fortress Cybersecurity 2024 par le Business Intelligence Group

Le leader de l'automatisation des entrepôts obtient une reconnaissance prestigieuse pour son dévouement inébranlable à la conformité dans la protection des données des clients et le respect de normes de sécurité rigoureuses

WILMINGTON, Massachusetts, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader du marché des robots mobiles autonomes pour les entrepôts de traitement des commandes, a reçu le prix Fortress Cybersecurity 2024 dans la catégorie Conformité, décerné par le Business Intelligence Group. Cette distinction convoitée souligne l'engagement ferme de Locus Robotics à adhérer aux normes de cybersécurité les plus élevées et à encourager une culture de protection robuste des données.

Locus Robotics a adopté une philosophie inébranlable, « faire confiance mais vérifier » , étant donné ses connaissances approfondies des informations propriétaires des clients, y compris les volumes de commandes, les besoins en main-d'œuvre et les coûts d'exploitation. Cette approche a consolidé la position de l'entreprise en tant qu'avant-garde en matière de sécurité et de conformité dans le secteur de la robotique d'entrepôt.main-d'œuvre et les coûts opérationnels.

« La conformité et la confiance sont les fondements de notre stratégie de cybersécurité, a déclaré Fouad Khalil, directeur principal de la sécurité, du risque et de la conformité chez Locus Robotics. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la conformité de nos pratiques avec les cadres de sécurité les plus importants du secteur, pour garantir une amélioration continue et pour encourager la sensibilisation et l'éducation des employés. Notre quête incessante de l'excellence en matière de conformité nous permet de protéger les informations sensibles de nos clients et de conserver leur confiance. »

Les Fortress Cybersecurity Awards, présentés par le Business Intelligence Group, récompensent les entreprises et les personnes à la pointe de l'innovation en matière de cybersécurité dans diverses catégories, y compris la conformité. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur engagement à développer des solutions de sécurité robustes, à sensibiliser le public et à se défendre contre la menace croissante des cyberattaques.

« Dans le paysage numérique actuel, la conformité en matière de cybersécurité n'est plus une option, c'est un impératif, a commenté Maria Jimenez, responsable des nominations au sein du Business Intelligence Group. Nous sommes fiers de récompenser Locus Robotics pour son engagement inébranlable à respecter les normes de sécurité les plus strictes, établissant de nouvelles références pour l'excellence en matière de protection des données et de conformité. »

Grâce à des pratiques de sécurité rigoureuses, à une surveillance continue et à des programmes complets de formation des employés, Locus Robotics a favorisé une culture d'excellence en matière de cybersécurité. Cette reconnaissance renforce la position de l'entreprise en tant que partenaire de confiance dans l'industrie de l'automatisation des entrepôts, en fournissant des solutions innovantes tout en assurant la plus grande protection des données des clients et des systèmes critiques.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes puissants et intelligents qui fonctionnent en collaboration avec des travailleurs humains pour améliorer considérablement la productivité de la manutention des pièces de 2 à 3 fois, avec moins de travail par rapport aux systèmes traditionnels de manutention des pièces. Cette solution, maintes fois primée, contribue à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises dans de nombreux secteurs, tels que la pénurie de main-d'œuvre, les systèmes coûteux et inefficaces et les processus rigides, en permettant aux marques de répondre facilement à des exigences de débit plus élevées et de s'adapter facilement aux changements de volume dans n'importe quelle opération.

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé avec la mission de reconnaître le véritable talent et la performance supérieure dans le monde des affaires. Contrairement à d'autres programmes de récompenses pour les entreprises , ces programmes sont jugés par des dirigeants d'entreprise ayant une expérience et des connaissances approfondies dans le domaine de la cybersécurité. Le système de notation exclusif de la société mesure de manière sélective les performances dans plusieurs domaines de la sécurité et récompense les entreprises dont les réalisations se distinguent dans la lutte contre la cybercriminalité.

