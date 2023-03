Locus Robotics presenta la plataforma de orquestación de almacenes, LocusONE

-Locus Robotics presenta LocusONE, la plataforma de orquestación de almacenes que impulsa la automatización AMR multibots gestionada de forma centralizada

La plataforma basada en la ciencia de datos orquesta a la perfección grandes flotas de múltiples factores de forma robótica en almacenes muy grandes para ofrecer resultados de productividad predecibles, eficientes y escalables.

WILMINGTON, Mass., 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, líder en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de distribución, anuncia LocusONE, la primera plataforma de automatización de almacenes del sector basada en la ciencia de datos que permite el funcionamiento y la gestión sin fisuras de grandes cantidades de múltiples AMR como una flota única y coordinada en almacenes de todos los tamaños. LocusONE utiliza la ciencia de datos patentada para dar respuesta a todas las necesidades de movimiento de materiales que se dan en los almacenes de cumplimiento y distribución actuales.

"LocusONE facilita el despliegue y la gestión de un gran número de AMR -y múltiples factores de forma- dentro de almacenes muy grandes para trabajar juntos como una flota única y orquestada", dijo Rick Faulk, consejero delegado de Locus Robotics. "Basado en el motor de ciencia de datos propiedad de Locus, LocusONE permite a los operadores obtener la flexibilidad y la inteligencia empresarial crítica necesaria para manejar eficientemente cargas útiles de material de 3 onzas a 3.000 libras."

La plataforma LocusONE admite mil o más robots, que operan en emplazamientos de hasta un millón de pies cuadrados o más, ejecutando múltiples casos de uso simultáneamente en una solución única, inteligente y orquestada. Con LocusONE, los LocusBots realizan una gran variedad de tareas, como la recogida y la preparación de pedidos, la recogida y la preparación de cajas, el reabastecimiento, la construcción de palés, las rutas rutinarias, el transporte de punto a punto, el recuento, etc., dentro de un único almacén. La ciencia de los datos entre bastidores optimiza la combinación de tareas a lo largo del día para lograr una productividad óptima del almacén.

LocusONE se integra con cualquier sistema de gestión de almacenes (WMS) para ofrecer una gestión de flotas flexible y dinámica, y permite desplegar fácilmente una combinación de Locus Origin, Vector y Max AMR adaptada a las necesidades específicas de cada almacén. La base instalada de Locus, formada por más de 250 clientes, recibe mejoras periódicas en forma de actualizaciones inalámbricas.

"Locus permite a DHL Supply Chain desplegar el bot adecuado para las diversas necesidades de nuestros clientes, todo ello coordinado y gestionado de forma centralizada en una sola plataforma. Con la potente estrategia de ciencia de datos de Locus, proporcionada a través de los cuadros de mando LocusView, LocusONE desempeña un papel importante a la hora de proporcionar la información clave de inteligencia empresarial que necesitamos para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la calidad del servicio para nuestros clientes", afirmó Sally Miller, responsable de información de Norteamérica y directora de Transformación Digital DSC de DHL Supply Chain Norteamérica. "Asociarnos con Locus nos ha ayudado a cumplir con nuestro compromiso de innovación continua y transformación digital en toda la cadena de suministro".

La potente base científica de datos de Locus permite navegar con fluidez por cientos (o incluso miles) de bots en un solo espacio, así como ofrecer orientación de gestión predictiva y práctica, en tiempo real, para mejorar drásticamente el rendimiento en multitud de casos de uso. LocusONE incluye el galardonado paquete LocusView de Locus, que proporciona información práctica basada en datos a través de más de dos docenas de informes y cuadros de mando en tiempo real, incluyendo orientación laboral, información predictiva para la finalización del trabajo, comparaciones operativas con objetivos o periodos de tiempo, seguimiento y orientación de pedidos, análisis y optimización de misiones, visualización de rendimiento clave y mucho más.

LocusONE amplía aún más la posición de Locus como líder AMR del sector para la automatización y digitalización de almacenes, centros de distribución y centros de cumplimiento con el fin de satisfacer de forma eficiente los crecientes volúmenes de pedidos, la escasez de mano de obra y las crecientes expectativas de los consumidores.

"A medida que los almacenes se vuelven cada vez más complejos, la capacidad de contar con una estrategia de análisis de datos fiable es esencial para su buen funcionamiento. Tener la capacidad de desplegar una plataforma de gestión AMR flexible, sin fisuras y probada para satisfacer una amplia gama de casos de uso se ha convertido en una necesidad en la industria de cumplimiento de almacén", dijo Ash Sharma, director Senior de Investigación de Interact Analysis. "Esta innovadora plataforma demuestra lo crítica que es la interoperabilidad del factor multiformato en el almacén de cumplimiento de hoy en día y refleja el compromiso de Locus Robotics con la innovación, la facilidad de uso y la amplia visión de la industria en los últimos años."

"La capacidad de LocusONE para integrarse rápida y eficazmente con otras tecnologías de automatización, como los sistemas de clasificación o embalaje, garantiza que una solución robótica ágil y escalable pueda implantarse fácilmente en entornos tanto nuevos como ya existentes", señaló Faulk.

"La plataforma LocusONE permite a Kenco crear una experiencia de cumplimiento sin fisuras que ofrece una mayor productividad, al tiempo que mejora la moral y la visibilidad de los empleados. Confiamos en los paneles LocusView para supervisar el progreso e informar a nuestra gestión laboral a lo largo del día", dijo Kristi Montgomery, vicepresidenta de Innovación, Investigación y Desarrollo de Kenco Logistics. "Las perspectivas en tiempo real de LocusONE nos permiten deleitar a nuestros clientes, y eso es lo que más importa a Kenco".

LocusONE está disponible a través del modelo de negocio todo incluido de la empresa, Robots-as-a-Service (RaaS). Locus Origin, Vector y Max pueden añadirse fácilmente a los flujos de trabajo existentes y nuevos, lo que permite escalar dinámicamente las operaciones y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. En un estudio realizado por Peerless Research Group, casi la mitad de los encuestados afirmaron que preferirían comprar su solución robótica como un sistema integrado completo que incluyera hardware, software, asistencia y mantenimiento.

La iniciativa Recycle, Refurbish, and Repurpose de Locus es la primera de la industria AMR en impulsar activamente la sostenibilidad en todos los aspectos de la empresa, desde la fabricación y el despliegue hasta la asistencia y el mantenimiento, en centros de todo el mundo. Locus trabaja continuamente para identificar y aplicar estrategias y tácticas de mejores prácticas diseñadas para reducir los residuos generales en todas las áreas de nuestra organización.

Locus presentará LocusONE en Promat, stand nº S2303, el principal evento del sector de la manipulación de materiales, que se celebrará del 20 al 23 de marzo en Chicago, IL, donde el lema de Locus será Vision, Intelligence, Results (Visión, Inteligencia, Resultados), haciendo hincapié en el compromiso de Locus de ofrecer inteligencia práctica en una solución innovadora para impulsar los resultados de los clientes. Locus también acogerá a sus invitados en el Locus Theater, que contará con una serie de ponentes y presentaciones informativas del sector, debates con los clientes y socios de Locus, así como demostraciones en directo de picking y entrada en almacén.

Además, podrá relajarse con Locus en The Happiest Hour (La hora más feliz), todos los días de 4:00 pm – 5:00 pm, y no olvide participar en la búsqueda del tesoro de Locus en ProMat 2023: Passport to Bots. Descubra cómo funcionan los LocusBots con otras soluciones de almacén líderes de la industria y participe para ganar uno de los cinco premios, entre los que se incluyen un iPad y unos auriculares inalámbricos Beats.

Para más información y detalles, visite https://locusrobotics.com/about-us/events/locus-promat-2023/

Acerca de Locus Robotics

Locus Robotics es el líder mundial en soluciones revolucionarias de automatización de almacenes a nivel empresarial, que incorporan robots móviles autónomos (AMR) potentes e inteligentes que operan en colaboración con trabajadores humanos en más de dos docenas de idiomas para mejorar drásticamente el movimiento de productos y la productividad 2-3 veces. Incluida en la lista Inc. 500 durante dos años consecutivos y galardonada con más de 17 premios de la industria y de tecnología, la solución Locus aumenta drásticamente la productividad en la ejecución de pedidos, reduce los costes operativos y mejora la calidad, la seguridad y la ergonomía de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Con más de 100 de las principales marcas del mundo y desplegada en más de 250 centros de todo el mundo, Locus Robotics permite a minoristas, 3PL y almacenes especializados cumplir y superar con eficacia los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de cumplimiento actuales. Para más información, visite www.locusrobotics.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

SOURCE Locus Robotics