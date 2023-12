Locus Robotics wird in die Liste „Best in Business 2023" des Inc. Magazine aufgenommen

Das Unternehmen erhält prestigeträchtige Auszeichnung für seinen werteorientierten Ansatz, seine Nachhaltigkeit und seinen Einfluss auf die Branche in der Kategorie Logistik und Transport

WILMINGTON, Massachusetts, USA, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, ein weltweiter Markführer bei autonomen mobilen Robotern (AMRs) für Fulfillment-Lager, ist in die vierte Ausgabe der jährlich veröffentlichten Inc. Best in Business List 2023 aufgenommen worden. Hierbei handelt es um eine Liste von Unternehmen, die einen außergewöhnlichen Einfluss in ihrem Bereich und auf die Gesellschaft insgesamt ausgeübt haben. Gewürdigt wurde Locus Robotics für seine Anstrengungen, positive Veränderungen in der Branche anzustoßen, und seinen bedeutenden Einfluss auf die Unternehmen seiner Kunden während der letzten 12 Monate.

„Locus Robotics ist stolz auf seine Aufnahme in die Inc. Best in Business List für 2023", so Rick Faulk, CEO bei Locus Robotics. „Diese Ehre bestätigt das Engagement unseres Teams, die Bedürfnisse unserer Kunden und die Herausforderungen der Branche zu erfüllen, ohne unseren Einsatz für Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen zu vernachlässigen."

Die Liste honoriert die dynamischsten Unternehmen aller Marktsegmente und Branchen, die einen überragenden Einfluss auf ihre Communitys, ihre Branchen, die Umwelt oder die Gesellschaft ausüben. Eric Hagerman, Special Projects Editor bei Inc., kommentiert: „Die Aufnahme in die Best in Business-Liste ist eine seltene und besondere Ehre. Diese Unternehmen beweisen Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein und Engagement, indem sie positive Veränderungen in ihrer Community, ihrer Branche, der Umwelt und sogar der Gesellschaft insgesamt in den Vordergrund stellen."

Zum Jahresbeginn wurde Locus in die Inc. 5000 aufgenommen. Dies ist das dritte aufeinanderfolgende Jahr, in dem das Unternehmen auf der angesehenen Liste steht. Die jährlich veröffentlichte Liste, die ebenfalls vom Inc. Magazine herausgegeben wird, zeichnet die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA aus und würdigt ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Innovation.

Locus Robotics hat sich auch zu einem Branchenführer in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) entwickelt. Das Unternehmen setzt sich aktiv für mehr Nachhaltigkeit in seiner Organisation ein – von der Fertigung über die Bereitstellung bis hin zu Support- und Wartungsdienstleistungen. Das branchenweit erste Robotics-as-a-Service-Modell (RaaS) von Locus ermöglicht eine nachhaltige, proaktive Wartung, Generalüberholung, Wiederverwertung und erneute Verwendung sämtlicher Roboter, um Verschwendung oder Entsorgung auf Mülldeponien zu vermeiden. Locus hat sich zum Ziel gesetzt, fast 100 % der Komponenten zu recyceln und wiederzuverwenden, und bekräftigt so sein nachdrückliches Engagement für verantwortungsvolle Praktiken im Robotiksektor.

Neben den dramatischen Produktivitätsverbesserungen der Mitarbeiter um das Zwei- bis Dreifache zielt Locus auch auf den anhaltenden Arbeitskräftemangel in der Branche, indem es die Kosten seiner Kunden für die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern deutlich senkt. Die Lösung von Locus Robotics überwindet die Herausforderungen des Arbeitskräftemangels, indem sie den Anteil der anstrengenden und zeitraubenden Aufgaben für die Belegschaft reduziert. Die Lagerarbeiter profitieren von effizienteren Arbeitsabläufen, da sie weniger Strecken zurücklegen müssen und das Heben von schweren Objekten oder das Schieben von Lagerwagen entfällt. Dieser transformative Ansatz erhöht die Beständigkeit der Belegschaft, die Unternehmen dazu befähigt, höhere Auftragsvolumina zu bewältigen, zu skalieren und ein nahtloses Geschäftswachstum zu verwirklichen.

Locus Robotics ist eine bewährte Lösung, die nicht allein auf die kurzfristigen Bedürfnisse von Unternehmen gerichtet ist, wie die Bewältigung eines Mangels an Arbeitskräften, sondern eine kosteneffektive Produktivitätssteigerung und Ergonomie am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt stellt. Das Nachhaltigkeitsziel des Unternehmens bleibt ein Leitprinzip für alle Aspekte seiner innovativen Robotik-Automatisierungslösungen.

Informationen zu Locus Robotics

Locus Robotics ist weltweiter Marktführer mit einer revolutionären Lagerautomatisierungslösung auf Unternehmensebene. Die leistungsstarken und intelligenten autonomen mobilen Roboter (AMRs) arbeiten mit menschlichen Mitarbeitern zusammen, um die Produktbewegung und Produktivität um das Zwei- bis Dreifache zu steigern. Die Lösung von Locus, die drei Jahre in Folge in die Inc. 500 aufgenommen wurde und mehr als 25 Branchen- und Technologiepreise gewonnen hat, steigert die Produktivität der Auftragsabwicklung erheblich, senkt die Betriebskosten und verbessert die Qualität, Sicherheit und Ergonomie der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter.

Locus Robotics unterstützt mehr als 150 der weltweit führenden Marken und ist an über 300 Standorten weltweit im Einsatz. Das Unternehmen ermöglicht es Einzelhändlern, 3PLs und Speziallagern, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen der heutigen Fulfillment-Umgebungen effizient zu erfüllen und zu übertreffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.locusrobotics.com.

