Locus Robotics figure sur la liste « 2023 Best in Business » d'Inc. Magazine

L'entreprise est reconnue pour son approche ciblée, sa durabilité et son impact sur l'industrie dans la catégorie Logistique & transport

WILMINGTON, Massachusetts, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, un leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, a été nommé dans la 4e liste annuelle des meilleures entreprises 2023 établie par Inc., une compilation qui distingue les entreprises ayant eu un impact extraordinaire dans leur domaine et sur la société. Cette reconnaissance souligne l'engagement de Locus Robotics à susciter des changements positifs dans l'industrie et à avoir un impact significatif sur les activités de ses clients au cours des 12 derniers mois.

« Locus Robotics est fier de figurer sur la liste des meilleures entreprises 2023 d'Inc., a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Cette reconnaissance témoigne du dévouement de notre équipe pour répondre aux besoins de nos clients et aux défis de l'industrie tout en maintenant notre engagement envers la durabilité et la qualité du lieu de travail ».

La liste reconnaît les entreprises les plus dynamiques de toutes les tailles et de toutes les industries qui ont eu une influence exceptionnelle sur leurs communautés, leurs secteurs d'activités, l'environnement ou la société. Eric Hagerman, rédacteur en chef des projets spéciaux chez Inc., a déclaré : « Figurer sur la liste Best in Business est un honneur rare et particulier. Ces lauréats font preuve de la prévoyance, de la bienveillance et du dévouement nécessaires pour donner la priorité à l'impact positif, c'est-à-dire à l'impact sur leur communauté, leur industrie et l'environnement, et même sur la société dans son ensemble. »

Au début de l'année, Locus a été nommé dans la liste Inc. 5000 , marquant ainsi la troisième année consécutive où l'entreprise figure sur cette liste prestigieuse. Cette liste annuelle, également publiée par Inc. Magazine, reconnaît les entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis et célèbre leurs réalisations exceptionnelles en matière de développement commercial et d'innovation.

Locus Robotics est également devenu un leader de l'industrie sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L'entreprise soutient activement la durabilité dans l'ensemble de ses activités, de la fabrication au déploiement, en passant par l'assistance et la maintenance. Le modèle Robotics-as-a-Service (RaaS) de Locus, le premier de l'industrie, permet une maintenance, une remise en état, une réutilisation et un redéploiement durables et proactifs de tous les robots, évitant ainsi tout gaspillage et toute contribution aux sites d'enfouissement. Locus s'engage à recycler et réutiliser près de 100 % des composants, témoignant d'un engagement fort en faveur de pratiques robotiques responsables.

En plus d'améliorer considérablement la productivité des travailleurs en la multipliant par deux ou trois, Locus répond à la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie en réduisant considérablement les coûts de recrutement et de rétention pour ses clients. La solution Locus Robotics relève les défis posés par les pénuries de main-d'œuvre en minimisant la nécessité pour les travailleurs d'accomplir des tâches pénibles et chronophages. Les opérateurs d'entrepôt bénéficient d'un flux de travail plus efficace, avec moins de marche et l'élimination de la manutention de charges lourdes ou de la poussée de chariots de préparation de commandes. Cette approche transformatrice assure une main-d'œuvre plus stable, permettant aux entreprises de répondre à des volumes de commandes accrus, d'évoluer et de développer leurs activités de façon fluide.

Locus Robotics est une solution éprouvée qui répond non seulement aux besoins immédiats des entreprises confrontées à des pénuries de main-d'œuvre, mais qui accorde également la priorité à une amélioration de la productivité de manière rentable et à l'ergonomie du lieu de travail. La mission de durabilité de l'entreprise reste un principe directeur dans tous les aspects de ses solutions innovantes d'automatisation robotique.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Ayant figuré trois années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 25 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 150 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 300 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .