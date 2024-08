L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT DE 100 % DES ACTIONS DE LA SOCIETE ISRAELIENNE VBARE IBERIAN PROPERTIES LANCEE PAR LA SOCIETE ESPAGNOLE ADVERO PROPERTIES APPROCHE DE LA DATE LIMITE

BARCELONE, Espagne, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- ADVERO Properties SOCIMI, S.A. (« ADVERO »), société d'investissement immobilier cotée sur le BME Growth en Espagne et spécialisée dans les logements locatifs à revenus moyens, a lancé le 2 août dernieret une offre publique d'achat sur la société israélienne VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (« VBARE ») à 8,31 euros par action, avec une prime, au moment de l'offre, de 45 % sur le cours de l'action de VBARE et de 37 % sur le cours moyen de l'action au cours des douze derniers mois.

Les actionnaires de VBARE ont jusqu'au 13 septembre pour répondre à l'offre de 30 millions d'euros qui propose un paiement mixte de 6,56 euros par action en numéraire et de 1,75 euro par action d'ADVERO, cette dernière étant émise à 10,50 euros par action (+7,6% de gain implicite par rapport au cours actuel d'ADVERO de 11,30 euros par action).

Cette structure de paiement mixte permettra aux actionnaires actuels de VBARE qui le souhaitent de continuer à participer à une entreprise en pleine croissance dans le segment résidentiel à revenu moyen en Espagne, dont les performances depuis sa création ont fortement accru la valeur pour les actionnaires d'ADVERO. Le cours de l'action ADVERO accumule une réévaluation de 126% depuis sa première augmentation de capital en février 2018. Cependant, pour les actionnaires de VBARE qui souhaitent opter pour un désinvestissement complet suite à l'acceptation de l'offre, la volonté d'ADVERO est de faire de son mieux pour faciliter une sortie ordonnée en ce qui concerne les actions ADVERO reçues.

Depuis sa création, ADVERO a la volonté de développer un projet à long terme sur le marché de la location résidentielle en Espagne, qui transformera le déséquilibre entre l'offre et la demande dans le pays, tout en générant des rendements attrayants pour les actionnaires. Actuellement, ADVERO possède 25 immeubles résidentiels avec un total de 402 logements dans les villes espagnoles de Madrid, Malaga, Cordoue et la zone de Barcelone, tandis que VBARE possède 16 immeubles avec 220 logements, situés exclusivement dans la ville de Madrid. La valeur du portefeuille combiné de 622 logements (GAV) d'ADVERO et de VBARE serait d'environ 130 millions d'euros, avec un endettement d'environ 30 % de cette valeur.

ADVERO a conditionné l'offre à l'obtention d'une acceptation d'au moins 51 % de l'actionnariat de VBARE, tout en se réservant la possibilité d'acquérir une participation minoritaire en fonction du pourcentage final d'acceptation.

ADVERO répond à toute demande des actionnaires de VBARE et de leurs entités dépositaires sur [email protected]. Le document d'offre complet est disponible sur www.adveroproperties.com

