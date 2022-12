Loft Dynamics, anciennement VRM Switzerland, récolte 20 millions de dollars pour transformer la formation au pilotage en réalité virtuelle

Une technologie unique en son genre répond à la pénurie mondiale de pilotes, à la demande croissante d'écoles de pilotage et au besoin urgent de réduire la pollution atmosphérique

ZURICH et SAN FRANCISCO, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Loft Dynamics AG , entreprise à l'origine du premier et unique simulateur de réalité virtuelle (VR) autorisé par un grand organisme de réglementation de l'aviation, a annoncé aujourd'hui avoir changé son image de marque et récolté un financement de 20 millions de dollars américains. Il s'agit du premier tour de table institutionnel de l'entreprise, mené par les investisseurs américains en technologie Craft Ventures, Sky Dayton et Up Ventures. Ce financement permettra d'accélérer la croissance de Loft Dynamics sur les marchés internationaux, et plus particulièrement aux États-Unis. Le changement de marque de VRM Switzerland en Loft Dynamics positionne l'entreprise pour une expansion mondiale, au moment où la pénurie de pilotes atteint un point critique et alors qu'il n'a jamais été aussi urgent de réduire la pollution atmosphérique.

« Après de nombreuses années de développement, nous sommes prêts à étendre Loft Dynamics pour en faire une entreprise mondiale et apporter nos technologies et nos solutions de formation au monde entier », a annoncé Fabi Riesen, cofondateur et PDG de Loft Dynamics. « Ce financement arrive pile au meilleur moment, car nous serons en mesure de répondre à la demande croissante d'écoles de pilotage et d'élargir la gamme d'aéronefs que nous prenons en charge. »

Loft Dynamics dessert déjà des clients comme Airbus Helicopters, Air Zermatt, Colorado Highland Helicopters, Helitrans Norway, Meravo et Mountainflyers. Les écoles de pilotage, les compagnies aériennes, les exploitants de flottes aériennes, les gouvernements et les constructeurs d'aéronefs attendent tous de trouver une meilleure solution pour la formation au pilotage. Avec moins de pilotes sortant de l'armée et le départ massif à la retraite des pilotes pendant la pandémie de COVID-19, le besoin mondial de pilotes entraînés n'a jamais été aussi élevé. Loft Dynamics offre une formation au pilotage hautement efficace, exceptionnellement réaliste, non polluante et nettement moins coûteuse.

« Lorsque des entrepreneurs ouverts d'esprit appliquent une technologie novatrice à un objectif sécuritaire, de grands changements deviennent possibles en un laps de temps court. Loft Dynamics ouvre la voie à l'intégration des applications de réalité virtuelle dans la formation au pilotage », a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif et président de l'Agence européenne de la sécurité aérienne ( AESA ). « L'AESA se réjouit à l'idée de voir dès que possible les avantages de cette mesure pour la sécurité des vols, conformément à l'objectif de la feuille de route de l'AESA pour la sécurité des giravions, qui vise à accroître la sécurité de 50 % d'ici fin 2028 par rapport aux chiffres de 2017. »

1/10ème de la taille, 1/20ème du prix

Loft Dynamics remplace les anciens simulateurs de vol et rend la formation plus sûre. Les simulateurs de vol traditionnels à mouvement complet sont des appareils géants et coûteux, accessibles uniquement dans des centres de formation limités construits spécialement pour les accueillir. Par conséquent, les étudiants sont obligés de suivre la majeure partie de leur formation directement à bord de l'aéronef, ce qui est coûteux et peu pratique pour la plupart de ces pilotes en herbe.

Au cours des six dernières années, l'équipe d'ingénieurs et d'experts en aviation de Loft Dynamics a développé une alternative plus sûre, plus accessible et plus réaliste pour s'entraîner : un simulateur d'hélicoptère unique combinant un système en réalité virtuelle haute résolution, une plateforme dynamique de mouvement à six degrés de liberté et une réplique grandeur nature du cockpit, le tout dans un ensemble 10 fois plus petit et environ 20 fois moins cher que les simulateurs de vol traditionnels à mouvement complet. De plus, il réduit le temps passé en formation dans les airs jusqu'à 60 %.

« Chez Airbus Helicopters, nous nous engageons à faire progresser la technologie afin d'améliorer la sécurité lors de la formation », a expliqué Christoph Zammert, vice-président exécutif chargé du soutien et des services à la clientèle chez Airbus Helicopters, partenaire stratégique et client de Loft Dynamics. « Le simulateur Loft Dynamics permet aux pilotes de s'entraîner régulièrement à toute la gamme de procédures normales, anormales et d'urgence en plus de toutes sortes de conditions météorologiques, en toute sécurité et de façon immersive partout dans le monde. »

« Pour de vrai »

Les simulateurs de Loft Dynamics offrent une expérience de vol hautement réaliste et immersive aux pilotes. Ils combinent des vues panoramiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéronef, des perspectives exactes aux couleurs précises, à l'ombrage, aux vibrations, à de meilleurs repères visuels, à des mouvements et à des paramètres sonores nettement plus réalistes, comparables à ceux d'un aéronef réel. Le pilote ressent la résistance et les retours de force appropriés des commandes de vol de manière complètement immersive.

« En tant que pilote d'avion à réaction, j'ai passé d'innombrables heures dans des simulateurs de vol traditionnels et malheureusement, je connais leurs limites », a déclaré Sky Dayton, investisseur et fondateur de Earthlink et de Boingo Wireless, qui a rejoint le conseil d'administration de Loft Dynamics. « J'ai entendu parler de cette entreprise innovante à Zurich qui combinait la réalité virtuelle et le mouvement intégral, et je me suis rendue en Suisse pour le voir de mes yeux. J'ai été époustouflé par le réalisme offert : J'ai atterri sur une piste, et quand les patins se sont posés, j'ai pu sentir la texture de l'asphalte. J'ai pratiqué des procédures d'urgence qui seraient extrêmement dangereuses à reproduire dans un vrai hélicoptère. Quelques jours plus tard, j'avais encore la mémoire musculaire des mouvements et des vibrations d'un véritable aéronef. Loft Dynamics va révolutionner la formation au pilotage. »

Une plateforme de formation modernisée

Contrairement aux simulateurs traditionnels, la plateforme de formation de Loft Dynamics offre une grande flexibilité pour les nouveaux modules, permettant aux pilotes de s'entraîner en avance à ce qu'ils rencontreront dans la vie réelle.

La flexibilité de cette plate-forme signifie qu'à l'avenir, les pilotes d'intervention d'urgence pourront s'exercer à atterrir sur chacun des bâtiments de leur ville, les pilotes pompiers navigueront dans les montagnes où ils combattront de futurs feux de forêt, s'entraînant et adaptant leur mémoire musculaire et leurs réflexes. Le vol en montagne, les opérations nocturnes, la récupération en cas de mauvaises conditions météo ou de cisaillement du vent, le sauvetage, le transport de charge à l'élingue... Les possibilités de création de scénarios et d'entraînement sont infinies.

Première approbation réglementaire au monde

Loft Dynamics est le premier et le seul simulateur de mouvement complet en réalité virtuelle au monde qualifié par un important organisme de réglementation de l'aviation, avec l'autorisation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) reçue en mai 2022 en tant que FSTD (Flight Simulation Training Device) de niveau 3 de l'AESA pour l'Airbus H125 (développé en collaboration avec Airbus Helicopters), l'hélicoptère monomoteur à turbine le plus populaire au monde, et le Robinson R22, l'hélicoptère à piston le plus populaire. Cela signifie que les pilotes peuvent s'entraîner dans des simulateurs Loft Dynamics et recevoir des crédits au même titre que s'ils pilotaient un véritable aéronef. La pleine équivalence n'avait encore jamais été accordée à un système de réalité virtuelle auparavant.

À propos de Loft Dynamics

Loft Dynamics AG , anciennement VRMotion AG, a été fondée à Zurich en 2018 et est devenue leader du marché dans le développement et la construction de dispositifs de formation en réalité virtuelle pour les pilotes d'hélicoptère. Elle a été la première à recevoir la qualification Flight Simulation Training Device (FSTD) de niveau 3 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour un simulateur de mouvement complet en réalité virtuelle. Avec son équipe talentueuse d'ingénieurs passionnés, de développeurs hautement spécialisés et d'experts dédiés à l'aviation, Loft Dynamics aide les principaux constructeurs d'avions mondiaux, les compagnies aériennes, les exploitants aériens, les écoles de pilotage et les organismes de formation du monde entier à offrir une formation au pilotage plus sûre et plus efficace.

SOURCE Craft Ventures; Loft Dynamics