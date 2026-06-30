Loftware et BearingPoint s'associent pour faciliter la transformation d'une chaîne d'approvisionnement connectée et évolutive

Le partenariat mondial allie expertise en matière de chaîne d'approvisionnement, identification des produits et transformation alignée sur SAP afin d'améliorer la visibilité, la résilience et la conformité

PORTSMOUTH, N.H., 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial dans le domaine de l'identification des produits et de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec BearingPoint, un cabinet de conseil indépendant de premier plan spécialisé dans la gestion et les technologies, d'origine européenne et d'envergure mondiale. Cette alliance aidera les entreprises à accélérer leurs initiatives de transformation numérique alignées sur SAP grâce à une meilleure identification des produits, une meilleure traçabilité et une meilleure connectivité opérationnelle.

Alors que les entreprises passent d'une simple visibilité de la chaîne d'approvisionnement à une « intelligence opérationnelle », la complexité croissante des processus de fabrication, de la logistique et des écosystèmes de partenaires renforce la demande en données produit connectées, en coordination en temps réel et en transparence de bout en bout. Ensemble, BearingPoint et Loftware allient une expertise approfondie en matière de transformation de la chaîne logistique basée sur SAP à des capacités de pointe en matière d'identification des produits, de conformité et de collaboration inter-entreprises.

En étendant les programmes de transformation basés sur SAP au-delà du système ERP de base pour englober les processus opérationnels critiques, et grâce au statut « SAP Endorsed App » de Loftware Cloud, ce partenariat permet d'améliorer la visibilité, la traçabilité des produits, la conformité, l'automatisation évolutive et la standardisation des processus au sein des réseaux commerciaux mondiaux, ce qui réduit la complexité opérationnelle, accélère le retour sur investissement et optimise l'exécution dans les environnements SAP et S/4HANA.

« Les entreprises subissent une pression croissante pour agir plus rapidement et de manière plus cohérente dans le cadre d'opérations réparties à l'échelle mondiale », a déclaré Justin Sadler-Smith, directeur des recettes chez Loftware. « Notre partenariat avec BearingPoint aide nos clients à combler le fossé entre les initiatives de transformation stratégique et leur mise en œuvre au quotidien, ce qui permet aux équipes de fonctionner plus efficacement, d'éliminer les incertitudes coûteuses, de s'adapter plus rapidement au changement et de tirer davantage de valeur de leurs investissements technologiques. »

En reliant l'identité des produits, les données et les processus métier au sein des écosystèmes de fournisseurs, des opérations de fabrication, des réseaux logistiques et des systèmes d'entreprise, Loftware et BearingPoint aident les organisations à mettre en place les fondements numériques indispensables à la résilience et à la croissance à long terme de leur chaîne d'approvisionnement.

« Nos clients repensent leurs chaînes d'approvisionnement afin d'améliorer leur agilité et leurs performances, tout en menant à bien des programmes de transformation complexes basés sur SAP », a déclaré Ralf Dillmann, associé et PDG de BearingPoint North America LLC. « Pour réussir, ils doivent harmoniser les personnes, les processus et les systèmes autour d'objectifs commerciaux communs. En collaboration avec Loftware, nous aidons les organisations à accélérer la mise en œuvre de leurs initiatives de transformation numérique, à améliorer la coordination entre les services et à établir des bases plus solides pour garantir une performance opérationnelle durable à l'échelle de l'entreprise. »

Pour plus d'informations sur la manière dont Loftware et BearingPoint peuvent transformer les opérations de la chaîne logistique et accélérer les initiatives de transformation d'entreprise, rendez-vous sur les sites web de Loftware et BearingPoint .

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnue par des marques internationales et forte de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet indépendant de conseil en gestion et en technologie, d'origine européenne et d'envergure mondiale. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation en alliant une expertise sectorielle approfondie à de solides compétences en matière de stratégie, d'opérations et de technologie. Grâce à nos équipes spécialisées dans la transformation SAP et Microsoft, à l'importance particulière que nous accordons à l'intelligence artificielle et à nos produits axés sur les résultats, nous sommes en mesure de proposer des solutions sur mesure et innovantes qui génèrent une valeur mesurable et durable.

Outre nos activités principales de conseil, nous gérons deux coentreprises. Arcwide, notre coentreprise avec IFS, est spécialisée dans la transformation des entreprises grâce à la technologie IFS. BearingPoint North America, notre coentreprise avec ABeam Consulting, se consacre à l'excellence en matière de conseil et à la transformation des entreprises grâce à SAP.

BearingPoint collabore avec de nombreuses entreprises et organismes du secteur public parmi les plus importants au monde. En collaboration avec son partenaire stratégique ABeam Consulting, le cabinet rassemble plus de 15 000 professionnels et accompagne des clients dans plus de 70 pays, assurant une transformation fluide des activités, en renforçant la performance et en générant un impact durable.

BearingPoint figure parmi les « Meilleures entreprises du monde » selon TIME et parmi les « Meilleurs employeurs du monde » selon Forbes. L'entreprise est également certifiée « B Corporation » et s'engage à mener une activité responsable et à créer de la valeur à long terme pour les organisations, les personnes et la société.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Page d'accueil : www.bearingpoint.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/bearingpoint

Contact presse pour Loftware :

Laura Hindley, directrice principale des relations publiques et de la communication, [email protected]

Contact presse pour BearingPoint :

Alexander Bock, directeur principal mondial de la communication

Téléphone : +49 89 540338029

E-mail : [email protected]

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