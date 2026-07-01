Loftware und BearingPoint gehen Partnerschaft ein, um eine vernetzte und skalierbare Transformation der Lieferkette zu ermöglichen

Eine globale Partnerschaft vereint Expertise im Bereich Lieferketten, Produktidentifikation und SAP-orientierte Transformation, um Transparenz, Resilienz und Compliance zu verbessern

PORTSMOUTH, New Hampshire, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Produktidentifikation und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, gab heute eine weltweite Partnerschaft mit BearingPoint bekannt, einer führenden unabhängigen Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Die Partnerschaft wird Organisationen dabei unterstützen, SAP-orientierte Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen – durch verbesserte Produktidentifikation, Rückverfolgbarkeit und operative Vernetzung.

Da Unternehmen über die grundlegende Transparenz der Lieferkette hinaus in Richtung „Execution Intelligence" voranschreiten, führt die zunehmende Komplexität in den Bereichen Fertigung, Logistik und Partner-Ökosysteme zu einem steigenden Bedarf an vernetzten Produktdaten, Echtzeit-Koordination und durchgängiger Transparenz. Gemeinsam vereinen BearingPoint und Loftware fundiertes Fachwissen zur SAP-gestützten Transformation der Lieferkette mit branchenführenden Funktionen in den Bereichen Produktidentifikation, Compliance und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit.

Durch die Ausweitung SAP-gesteuerter Transformationsprogramme über das Kern-ERP hinaus auf kritische Betriebsprozesse – gestützt durch den Status der Loftware Cloud als SAP Endorsed App – ermöglicht die Partnerschaft verbesserte Transparenz, Produktrückverfolgbarkeit, Compliance, skalierbare Automatisierung und Prozessstandardisierung über globale Geschäftsnetzwerke hinweg. Dadurch wird die betriebliche Komplexität reduziert, die Amortisationszeit verkürzt und die Ausführung in SAP- und S/4HANA-Umgebungen optimiert.

„Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, ihre Abläufe in global verteilten Betrieben schneller und konsistenter umzusetzen", sagte Justin Sadler-Smith, Chief Revenue Officer bei Loftware. „Unsere Partnerschaft mit BearingPoint hilft Kunden dabei, die Lücke zwischen strategischen Transformationsinitiativen und der täglichen Umsetzung zu schließen, sodass Teams effizienter arbeiten, kostspielige Unwägbarkeiten beseitigen, schneller auf Veränderungen reagieren und einen größeren Mehrwert aus ihren Technologieinvestitionen erzielen können."

Durch die Vernetzung von Produktidentität, Daten und Geschäftsprozessen über Lieferanten-Ökosysteme, Fertigungsabläufe, Logistiknetzwerke und Unternehmenssysteme hinweg unterstützen Loftware und BearingPoint Unternehmen dabei, die digitale Grundlage zu schaffen, die für langfristige Widerstandsfähigkeit und Wachstum der Lieferkette erforderlich ist.

„Unsere Kunden gestalten ihre Lieferketten neu, um Agilität und Leistung zu verbessern, und navigieren dabei durch komplexe, SAP-gesteuerte Transformationsprogramme", sagte Ralf Dillmann, Partner und CEO bei BearingPoint North America LLC. „Um erfolgreich zu sein, müssen sie Menschen, Prozesse und Systeme auf gemeinsame Geschäftsziele ausrichten. Gemeinsam mit Loftware unterstützen wir Unternehmen dabei, die Umsetzung digitaler Transformationsinitiativen zu beschleunigen, die funktionsübergreifende Koordination zu verbessern und eine stärkere Grundlage für nachhaltige operative Leistung im gesamten Unternehmen zu schaffen."

Weitere Informationen darüber, wie Loftware und BearingPoint die Lieferkettenabläufe transformieren und Transformationsinitiativen in Unternehmen beschleunigen können, finden Sie auf den Websites von Loftware und BearingPoint.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit führende Anbieter von Produktkennzeichnungen. Unsere cloudbasierten Lösungen unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, verbessern die Authentizität und ermöglichen die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von der Produktentwicklung bis hin zum Verbraucher. Wir bieten skalierbare, datengesteuerte Etikettier- und Verpackungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern sowie physische Produkte mit digitalen Erlebnissen zu verbinden. Loftware ist ein Unternehmen, dem weltweit führende Marken vertrauen, das über mehr als 40 Jahre Innovationserfahrung verfügt, Kunden branchenübergreifend unterstützt und Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Slowenien, China sowie in Singapur unterhält.

Informationen zu BearingPoint

BearingPoint ist ein unabhängiges Management- und Technologieberatungsunternehmen mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Wir unterstützen Unternehmen bei ihrer Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Betrieb und Technologie kombinieren. Spezielle SAP- und Microsoft-Transformationsabteilungen, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Produkte ermöglichen es uns, maßgeschneiderte, innovative Lösungen anzubieten, die messbaren und nachhaltigen Mehrwert schaffen.

Neben unserem Kerngeschäft im Beratungsbereich betreiben wir zwei Joint Ventures. Arcwide, unser Joint Venture mit IFS, ist auf die durch IFS-Technologie ermöglichte Geschäftstransformation spezialisiert. BearingPoint North America, unser Joint Venture mit ABeam Consulting, konzentriert sich auf exzellente Beratung und Geschäftstransformation auf Basis von SAP.

BearingPoint arbeitet mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors zusammen. Gemeinsam mit seinem strategischen Allianzpartner ABeam Consulting vereint das Unternehmen mehr als 15.000 Fachkräfte und betreut Kunden in über 70 Ländern, um nahtlose Geschäftstransformationen zu realisieren, die Leistung zu steigern und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

BearingPoint zählt zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem als B Corporation zertifiziert und hat sich zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln sowie zur Schaffung langfristiger Werte für Organisationen, Menschen und die Gesellschaft verpflichtet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Medienkontakt für Loftware:

Laura Hindley, Senior PR & Communications Manager, [email protected]

Medienkontakt bei BearingPoint:

Alexander Bock, Global Senior Manager Communications

Telefon: +49 89 540338029

E-Mail: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg