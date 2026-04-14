Loftware stellt „Loftware Connect" vor und setzt damit neue Maßstäbe für vernetzte Lieferketten

Eine sichere digitale Plattform, die die Zusammenarbeit mit Lieferanten revolutioniert und Kunden dabei unterstützt, Flexibilität, Wachstum und eine schnellere Markteinführung zu erreichen

PORTSMOUTH, New Hampshire, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Loftware gab heute die Einführung von Loftware Connect bekannt, einer bahnbrechenden neuen Plattform, die die Art und Weise neu definiert, wie Unternehmen die Produktidentifizierung in globalen Lieferketten verwalten. Loftware Connect ist die bedeutendste Technologieeinführung in der Unternehmensgeschichte und stellt das branchenweit erste sichere, skalierbare Netzwerk vor, das Unternehmen mit ihren Handelspartnern verbindet. Es ersetzt die bisherige fragmentierte Koordination durch eine einheitliche digitale Grundlage, die darauf ausgelegt ist, die Ausfallsicherheit, die Compliance und die Geschwindigkeit zu verbessern.

In einer von Volatilität geprägten Zeit sind Lieferketten nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ein einziger Fehler bei der Produktidentifizierung, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder der Authentifizierung kann Produktionslinien zum Stillstand bringen, Lieferungen verzögern, Rückrufaktionen auslösen und das Vertrauen in die Marke untergraben. Da Lieferkettennetzwerke immer dezentraler werden und die regulatorischen Anforderungen immer komplexer, können traditionelle, isolierte Systeme nicht mehr mithalten.

Loftware Connect begegnet dieser Herausforderung, indem es die Produktidentifikation von isolierten Unternehmenssystemen in ein dynamisches, kollaboratives Netzwerk verlagert. Die Plattform stellt strukturierte digitale Verbindungen zwischen Unternehmen und ihren Handelspartnern her und schafft so Transparenz und Governance bei jeder Interaktion, die die Produktidentifikation und die Abwicklung der Lieferkette unterstützt.

„Mit Loftware Connect bauen wir die Vertrauensinfrastruktur für den modernen globalen Handel auf", sagte Jim Bureau, CEO von Loftware. „Seit Jahrzehnten wird die Produktidentifizierung innerhalb der vier Wände des Unternehmens verwaltet. Doch Waren bewegen sich über Grenzen hinweg, durch Lieferanten, Co-Packer und Distributionszentren, was kostspielige Unwägbarkeiten schafft, wie beispielsweise eine falsch etikettierte Komponente, die eine Montagelinie verzögert oder behördliche Bußgelder nach sich zieht. Die Zukunft erfordert eine schnelle und nahtlose Zusammenarbeit. Loftware Connect stellt sicher, dass jeder Partner, jeder Prozess und jede Produktidentität aufeinander abgestimmt sind, sodass unsere Kunden bei Störungen immer einen Schritt voraus sind. Mit Loftware ist alles an einem Ort."

Indem Loftware Connect Unternehmen in die Lage versetzt, Lieferanten schnell und in großem Umfang einzubinden, Produktidentifizierungsprozesse regionenübergreifend zu standardisieren und die Genauigkeit an jedem Lieferpunkt sicherzustellen, liefert es messbare Geschäftsergebnisse. Unternehmen können zurückgewiesene Sendungen reduzieren, behördliche Bußgelder vermeiden, Betriebs- und Compliance-Kosten senken und die Auftragsabwicklung beschleunigen – und das alles bei gleichzeitiger Verbesserung der Lagerumschlagshäufigkeit und Minimierung von Ausfallzeiten im globalen Betrieb.

Da Störungen unvermeidlich werden – sei es aufgrund regulatorischer Änderungen, geopolitischer Instabilität oder sich verändernder Marktnachfrage – gewinnen Unternehmen, die ihr Lieferantennetzwerk überblicken und in Echtzeit koordinieren können, die Agilität, sich schnell anzupassen. Loftware Connect bietet die erforderliche Geschwindigkeit und Kontrolle und hilft Unternehmen dabei, Erkenntnisse in schnelle, sichere Maßnahmen umzusetzen.

„Loftware Connect stellt einen bahnbrechenden Wandel für unsere Branche dar", sagte Michelle Northey, Chief Product Officer bei Loftware. „Wir haben diese Produktlösung entwickelt, um die Kernfunktionen eines vernetzten Handelspartnernetzwerks zu gewährleisten: sichere Verbindungen, geregelte Zusammenarbeit und kontrollierte Informationsverteilung. Dies ist der Beginn einer umfassenderen Reise hin zu einer intelligenten und netzwerkgesteuerten Lieferkettenkoordination, die sich weiter ausbauen wird, um die größten Herausforderungen unserer Kunden in der Lieferkette zu bewältigen."

Loftware Connect schafft die Grundlage für dieses Netzwerk durch sicheres Verbindungsmanagement und arbeitsbereichsbasierte Zusammenarbeit, die die manuelle, E-Mail-gesteuerte Koordination durch eine zentralisierte digitale Erfahrung ersetzen. Unternehmen können Lieferanten über einen strukturierten Prozess einladen und verwalten, die Einbindung in Echtzeit verfolgen und es Lieferanten ermöglichen, sich selbst zu registrieren und direkt am Netzwerk teilzunehmen, was den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert und gleichzeitig die Amortisationszeit verkürzt.

Innerhalb der Loftware-Connect-Plattform schaffen gemeinsame Arbeitsbereiche kontrollierte Umgebungen für die Zusammenarbeit und ermöglichen es Unternehmen, standardisierte Druckanweisungen zu verteilen. Jeder Verbindungspunkt in der Lieferkette definiert, wie Waren identifiziert werden sollen, und veröffentlicht dieses Format sicher im Netzwerk. Autorisierte Handelspartner abonnieren einfach diesen Verbindungspunkt und identifizieren und kennzeichnen Produkte automatisch so, wie es für den Wareneingang ihrer Partner erforderlich ist, ohne direkten Zugriff auf Etikettenvorlagen oder Kernsysteme zu benötigen.

Dieser Ansatz gewährleistet Compliance und vereinfacht gleichzeitig die Ausführung. Durch die Formalisierung der Verteilung und Steuerung von Identifikationsanforderungen führt Loftware ein skalierbares, automatisiertes Modell für den Druck durch Lieferanten ein, das es Unternehmen ermöglicht, Anforderungen zu ändern, ohne Lieferanten zu beeinträchtigen; so sparen Unternehmen Milliarden und verbessern gleichzeitig die operative Konsistenz in globalen Lieferketten.

Mit dieser Produkteinführung setzt Loftware einen neuen Standard für das Management der Produktidentität in einer vernetzten Welt und verbindet Systeme, Partner und Prozesse sicher zu einem einheitlichen Netzwerk, das auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist. Nehmen Sie an dem kommenden Webinar teil, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit führende Anbieter von Produktkennzeichnungen. Unsere cloudbasierten Lösungen unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, verbessern die Authentizität und ermöglichen die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von der Produktentwicklung bis hin zum Verbraucher. Wir bieten skalierbare, datengesteuerte Etikettier- und Verpackungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern sowie physische Produkte mit digitalen Erlebnissen zu verbinden. Loftware ist ein Unternehmen, dem weltweit führende Marken vertrauen, das über mehr als 40 Jahre Innovationserfahrung verfügt, Kunden branchenübergreifend unterstützt und Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Slowenien, China sowie in Singapur unterhält.

Medienkontakt: Laura Hindley, Leitende PR- und Kommunikationsmanagerin, [email protected]

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