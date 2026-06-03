Loftware Cloud est reconnu SAP Endorsed App, permettant des chaînes d'approvisionnement mondiales évolutives et connectées.

Cette reconnaissance souligne le rôle de Loftware Cloud dans la mise en relation des fournisseurs, l'élimination des aléas couteux et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

PORTSMOUTH, N.H., 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial de l'identification des produits et de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que Loftware Cloud a été reconnu comme SAP Endorsed App, à savoir une application officiellement approuvée par SAP. Après une validation et des tests rigoureux réalisés par SAP, Loftware Cloud rejoint une catégorie sélective de solutions qui étendent les environnements SAP avec des capacités éprouvées. Cette reconnaissance de la solution d'étiquetage de Loftware renforce sa position de technologie critique pour les chaînes d'approvisionnement modernes, agiles et connectées.

Aujourd'hui, les entreprises s'appuient sur des réseaux d'approvisionnement mondiaux complexes qui nécessitent une coordination sans faille entre les fabricants, les fournisseurs, les prestataires de services logistiques et les partenaires. L'identification des produits jouant un rôle central dans la conformité réglementaire, la traçabilité, l'efficacité opérationnelle et la capacité d'évoluer et de servir les clients à l'échelle mondiale, les entreprises ont besoin de solutions qui garantissent la cohérence et la fiabilité à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

Loftware Cloud relève ce défi en proposant une plateforme unifiée, basée sur le cloud, qui normalise l'identification des produits et met en relation les partenaires commerciaux à travers les opérations mondiales. En assurant un étiquetage précis à la source, les entreprises peuvent éviter les perturbations opérationnelles, rester en conformité avec les réglementations mondiales en constante évolution et assurer une circulation efficace des produits. La souplesse d'adaptation aux fournisseurs, partenaires et marchés offerte par Loftware Cloud permet aux organisations de développer leurs opérations tout en continuant à servir leurs clients de manière fiable.

Intégré aux environnements SAP existants(y compris SAP ECC et d'autres applications sur site telles que WWI, GLM, et Adobe Forms), Loftware Cloud permet également aux organisations de déplacer l'identification des produits vers le Cloud sans perturber les opérations en cours. Cela permet aux entreprises de moderniser dès maintenant l'étiquetage tout en s'assurant que leur infrastructure d'identification des produits est d'ores et déjà prête pour une transition rationalisée vers SAP S/4HANA Cloud.

« Cette reconnaissance reflète l'importance stratégique de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement et le rôle que joue l'identification des produits dans cette collaboration », a déclaré Jim Bureau, Président-directeur général de Loftware. « En tant que SAP Endorsed App, Loftware Cloud permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité d'étendre leurs environnements SAP en s'appuyant sur une plateforme fiable qui permet aux chaînes d'approvisionnement de fonctionner et aux partenaires d'être connectés. Elle permet également de limiter les risques de non-conformité et les aléas couteux, qu'il s'agisse d'étiquettes erronées, d'expéditions rejetées, d'arrêts de production, d'écarts de stocks ou de goulets d'étranglement cachés qui peuvent peser sur le chiffre d'affaires et la continuité de l'exploitation. Avec Loftware, tout y est : visibilité, contrôle et réduction des risques sur l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement. »

Loftware Cloud aide les organisations à gérer la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales en permettant la collaboration entre les entreprises et leurs réseaux de fournisseurs. Grâce à l'identification normalisée des produits et au partage des données en temps réel, les entreprises peuvent s'assurer que les fournisseurs produisent des étiquettes conformes à la marque, à la réglementation et aux exigences opérationnelles avant l'entrée des produits dans la chaîne d'approvisionnement. En permettant une identification précise à la source, les entreprises peuvent réduire les coûts de ré-étiquetage et les retards d'expédition, maintenir la conformité avec les réglementations mondiales en constante évolution et garantir la circulation efficace des produits à travers les circuits de fabrication, de distribution et de vente au détail.

« Les innovations liées à l'écosystème sont essentielles à la vision de SAP et à la mise en place de l'entreprise intelligente pour les clients de SAP », a déclaré Darryl Gray, Global Vice President, Software Partner Solution Monetization & Success chez SAP. « Nous félicitons Loftware d'avoir obtenu le statut d'application approuvée par SAP pour sa solution. Des partenaires comme Loftware sont en mesure de nous aider à mettre en œuvre une stratégie axée sur le cloud avec des innovations intégrées et éprouvées, apportant de la valeur tout en étant à la hauteur des enjeux de l'entreprise. »

Les SAP Endorsed Apps sont certifiées premium par SAP lorsqu'elles offrent une sécurité accrue, ont fait l'objet de tests approfondis et sont mesurées par rapport à des résultats de référence.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnue par des marques internationales et forte de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

Contact avec les médias : Laura Hindley, responsable principale des relations publiques et de la communication, [email protected]

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