Loftware présente Loftware Connect, établissant un nouveau standard pour les chaînes d'approvisionnement connectées

Une plateforme numérique sécurisée qui révolutionne la collaboration avec les fournisseurs pour aider les clients à atteindre la flexibilité, la croissance et un temps de mise sur le marché plus rapide.

PORTSMOUTH, N.H., 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Loftware a annoncé aujourd'hui le lancement de Loftware Connect, une nouvelle plateforme transformatrice qui redéfinit la façon dont les organisations gèrent l'identification des produits à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales. Représentant le lancement technologique le plus important dans l'histoire de la société, Loftware Connect introduit le premier réseau sécurisé et évolutif du secteur qui connecte les entreprises avec leurs partenaires commerciaux, remplaçant la coordination fragmentée par une base numérique unifiée conçue pour améliorer la résilience, la conformité et la rapidité.

À une époque marquée par la volatilité, les chaînes d'approvisionnement sont aussi solides que leur maillon le plus faible. Une seule défaillance au niveau de la précision de l'identification des produits, de la conformité réglementaire ou de l'authentification peut interrompre les chaînes de production, retarder les expéditions, déclencher des rappels et éroder la confiance dans la marque. Les réseaux de la chaîne d'approvisionnement étant de plus en plus distribués et les exigences réglementaires de plus en plus complexes, les systèmes traditionnels cloisonnés ne peuvent plus suivre le rythme.

Loftware Connect tente de résoudre ce problème en faisant passer l'identification des produits de systèmes d'entreprise isolés à un réseau collaboratif dynamique. La plateforme établit des connexions numériques structurées entre les organisations et leurs partenaires commerciaux, créant une visibilité et une gouvernance à travers chaque interaction qui soutient l'identification des produits et l'exécution de la chaîne d'approvisionnement.

« Avec Loftware Connect, nous construisons l'infrastructure de confiance pour le commerce international moderne », a déclaré Jim Bureau, PDG de Loftware. « Pendant des décennies, l'identification des produits a été gérée à l'intérieur des quatre murs de l'entreprise. Mais les marchandises circulent à travers les frontières, passant par des fournisseurs, des sous-traitants et des centres de distribution, ce qui engendre des aléas coûteux, comme un composant mal étiqueté qui retarde une chaîne de montage ou entraîne des amendes réglementaires. L'avenir exige une collaboration rapide et fluide. Loftware Connect veille à ce que chaque partenaire, chaque processus et chaque identité de produit soient harmonisés, afin que nos clients puissent garder une longueur d'avance en cas de perturbation. Avec Loftware, tout est là. »

En permettant aux organisations d'intégrer les fournisseurs rapidement et à grande échelle, de standardiser les processus d'identification des produits à travers les régions, et d'assurer la précision à chaque point de livraison, Loftware Connect fournit des résultats commerciaux mesurables. Les entreprises peuvent réduire le nombre d'expéditions refusées, éviter les amendes réglementaires, diminuer leurs coûts opérationnels et de mise en conformité, et accélérer le traitement des commandes, tout en améliorant la rotation des stocks et en minimisant les temps d'arrêt dans l'ensemble de leurs activités à l'échelle mondiale.

Alors que les perturbations deviennent inévitables – qu'elles soient dues à des changements réglementaires, à l'instabilité géopolitique ou à l'évolution de la demande du marché –, les entreprises qui ont une vue d'ensemble de leur réseau de fournisseurs et qui peuvent se coordonner en temps réel acquièrent la souplesse nécessaire pour s'adapter rapidement. Loftware Connect apporte la rapidité et le contrôle nécessaires, aidant les organisations à traduire les informations en actions rapides et sûres.

« Loftware Connect représente un changement de catégorie pour notre industrie », a déclaré Michelle Northey, Chief Product Officer chez Loftware. « Nous avons conçu cette solution produit pour valider les caractéristiques essentielles d'un réseau de partenaires commerciaux connectés : des connexions sécurisées, une collaboration régie et une distribution contrôlée des informations. C'est le début d'un voyage plus large vers une coordination de la chaîne d'approvisionnement intelligente et axée sur les réseaux, qui continuera à se développer pour relever les plus grands défis de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. »

Loftware Connect établit les fondations de ce réseau grâce à une gestion sécurisée des connexions et à une collaboration basée sur l'espace de travail qui remplace la coordination manuelle par email par une expérience numérique centralisée. Les entreprises peuvent inviter et gérer les fournisseurs par le biais d'un processus structuré, suivre l'intégration en temps réel et permettre aux fournisseurs de s'inscrire eux-mêmes et de participer directement au réseau, ce qui réduit considérablement la charge administrative tout en accélérant le délai de rentabilisation.

Au sein de la plateforme Loftware Connect , les espaces de travail partagés créent des environnements contrôlés pour la collaboration, permettant aux entreprises de distribuer des instructions d'impression standardisées. Chaque point de connexion de la chaîne d'approvisionnement définit la manière dont il souhaite que les marchandises soient identifiées et publie ce format en toute sécurité sur le réseau. Les partenaires commerciaux autorisés s'abonnent simplement à ce point de connexion, identifiant et étiquetant automatiquement les produits de la manière requise pour que leurs partenaires puissent recevoir les marchandises sans avoir besoin d'un accès direct aux modèles d'étiquettes ou aux systèmes centraux.

Cette approche garantit la conformité tout en simplifiant l'exécution. En formalisant la manière dont les exigences en matière d'identification sont réparties et gérées, Loftware propose un modèle évolutif et nécessitant peu d'intervention pour l'impression chez les fournisseurs, qui permet aux entreprises de modifier ces exigences sans perturber leurs fournisseurs ; cela permet aux entreprises d'économiser des milliards tout en améliorant la cohérence opérationnelle au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Avec le lancement de ce produit, Loftware établit une nouvelle norme pour la gestion de l'identité des produits dans un monde connecté, en reliant de manière sécurisée les systèmes, les partenaires et les processus dans un réseau unifié construit pour la vitesse, l'évolutivité et la confiance. Rejoignez le prochain webinaire pour en savoir plus.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnue par des marques internationales et forte de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

Contact avec les médias : Laura Hindley, responsable principale des relations publiques et de la communication, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg