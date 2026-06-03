Loftware Cloud wird als von SAP Endorsed App ausgezeichnet, die skalierbare und vernetzte globale Lieferketten ermöglicht

Diese Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Loftware Cloud bei der Vernetzung von Lieferanten, der Beseitigung kostspieliger Unsicherheiten und der Schaffung widerstandsfähiger Lieferketten

PORTSMOUTH, N.H., 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, ein Weltmarktführer im Bereich Produktidentifikation und Zusammenarbeit in der Lieferkette, gab heute bekannt, dass Loftware Cloud als SAP Endorsed App anerkannt wurde. Nach einer gründlichen Validierung und Prüfung durch SAP gehört Loftware Cloud nun zu einer ausgewählten Gruppe von Lösungen, die SAP-Umgebungen um bewährte Funktionen erweitern. Diese Auszeichnung für die Etikettierlösung von Loftware trägt dazu bei, deren Rolle als entscheidende Technologie für moderne, agile und vernetzte Lieferketten zu festigen.

Unternehmen sind heute auf komplexe globale Lieferketten angewiesen, die eine nahtlose Koordination zwischen Herstellern, Lieferanten, Logistikdienstleistern und Partnern erfordern. Da die Produktidentifizierung eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Rückverfolgbarkeit, der betrieblichen Effizienz sowie der Fähigkeit zur Skalierung und zur weltweiten Kundenbetreuung spielt, benötigen Unternehmen Lösungen, die in jeder Phase der Lieferkette für Konsistenz und Zuverlässigkeit sorgen.

Loftware Cloud bewältigt diese Herausforderung durch die Bereitstellung einer einheitlichen, cloudbasierten Plattform, die die Produktidentifikation standardisiert und Handelspartner über globale Aktivitäten hinweg miteinander vernetzt. Durch die Gewährleistung einer korrekten Kennzeichnung direkt an der Quelle können Unternehmen Betriebsstörungen vermeiden, die Einhaltung sich ständig ändernder globaler Vorschriften sicherstellen und einen reibungslosen Produktfluss gewährleisten. Dank der Flexibilität, über Lieferanten, Partner und Märkte hinweg zu skalieren, ermöglicht Loftware Cloud Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit auszubauen und gleichzeitig ihre Kunden weiterhin zuverlässig zu bedienen.

Loftware Cloud lässt sich in bestehende SAP-Umgebungen integrieren – darunter SAP ECC und andere lokal installierte Anwendungen wie WWI, GLM und Adobe Forms – und ermöglicht es Unternehmen zudem, die Produktidentifikation in die Cloud zu verlagern, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. So können Unternehmen ihre Etikettierung bereits heute modernisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Infrastruktur für die Produktkennzeichnung bereits für einen reibungslosen Übergang zu SAP S/4HANA Cloud gerüstet ist.

„Diese Auszeichnung spiegelt die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit in der Lieferkette wider und die Rolle, die die Produktidentifizierung dabei spielt", sagte Jim Bureau, Vorsitzender und Geschäftsführer von Loftware. „Als SAP Endorsed App gibt Loftware Cloud Unternehmen aller Branchen mehr Sicherheit, dass sie ihre SAP-Umgebungen um eine bewährte Plattform erweitern können, die Lieferketten am Laufen hält und Partner miteinander vernetzt. Zudem trägt sie dazu bei, Compliance-Risiken und kostspielige Unwägbarkeiten zu minimieren – von falschen Etiketten und zurückgewiesenen Sendungen bis hin zu Produktionsstillständen, Bestandsabweichungen und versteckten Engpässen, die den Umsatz und die Betriebskontinuität gefährden können. Loftware bietet all das – Transparenz, Kontrolle und Risikominderung in Ihren gesamten Lieferkettenabläufen."

Loftware Cloud unterstützt Unternehmen dabei, die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten zu bewältigen, indem die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren Lieferantennetzwerken ermöglicht wird. Durch eine standardisierte Produktidentifizierung und den Datenaustausch in Echtzeit können Unternehmen sicherstellen, dass Lieferanten Etiketten erstellen, die den Anforderungen der Marke, den gesetzlichen Vorschriften und den betrieblichen Vorgaben entsprechen, bevor die Produkte in die Lieferkette gelangen. Durch die Gewährleistung einer genauen Identifizierung bereits an der Quelle können Unternehmen kostspielige Neuetikettierungen und Versandverzögerungen vermeiden, die Einhaltung sich ständig ändernder globaler Vorschriften gewährleisten und sicherstellen, dass Produkte effizient durch die Fertigungs-, Vertriebs- und Einzelhandelskanäle fließen.

„Innovationen im Ökosystem sind für die Vision von SAP und die Umsetzung des intelligenten Unternehmens für SAP-Kunden von entscheidender Bedeutung", sagte Darryl Gray, globaler Vizepräsident für die Monetarisierung und den Erfolg von Software-Partnerlösungen bei SAP. „Wir gratulieren Loftware dazu, dass seine Lösung den Status einer SAP Endorsed App erreicht hat. Partner wie Loftware sind bestens aufgestellt, uns bei der Umsetzung einer Cloud-First-Strategie mit integrierten Innovationen zu unterstützen, die nachweislich einen Mehrwert bieten und gleichzeitig wichtige geschäftliche Herausforderungen lösen."

SAP Endorsed Apps sind von SAP zertifizierte Premium-Anwendungen, die sich durch erhöhte Sicherheit, umfassende Tests und Vergleiche mit Benchmark-Ergebnissen auszeichnen.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit führende Anbieter von Produktkennzeichnungen. Unsere cloudbasierten Lösungen unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, verbessern die Authentizität und ermöglichen die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von der Produktentwicklung bis hin zum Verbraucher. Wir bieten skalierbare, datengesteuerte Etikettier- und Verpackungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern sowie physische Produkte mit digitalen Erlebnissen zu verbinden. Loftware ist ein Unternehmen, dem weltweit führende Marken vertrauen, das über mehr als 40 Jahre Innovationserfahrung verfügt, Kunden branchenübergreifend unterstützt und Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Slowenien, China sowie in Singapur unterhält.

Medienkontakt: Laura Hindley, Leitende PR- und Kommunikationsmanagerin, [email protected]

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