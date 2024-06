Loftware wird bei den SupplyTech Breakthrough Awards 2024 zum „Supply Chain Visibility Company of the Year" gekürt

Ausgezeichnet für Innovation bei cloudbasierten Etikettierungslösungen, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit über die gesamte globale Lieferkette sicherstellen

PORTSMOUTH, N.H., 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, , der weltweit führende Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management Lösungen, gab heute bekannt , dass das Unternehmen von SupplyTech Breakthrough als „Supply Chain Visibility Company of the Year" ausgezeichnet wurde. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen von SupplyTech Breakthrough als führend in der Supply-Chain-Technologie ausgezeichnet wurde.

Loftware wurde für seine Cloud-basierten Etikettierungslösungen als Gewinner ausgewählt, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleisten, indem sie eine klare und überprüfbare Aufzeichnung des gesamten Produktions- und Lieferkettenprozesses liefern. Durch den Einsatz dieser Lösungen können Unternehmen jeder Größe und in vielen Branchen Fehletikettierungen vermeiden und Produkte für einen eventuellen Rückruf effizienter identifizieren. Dadurch werden manuelle Fehler minimiert, die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet, finanzielle Auswirkungen reduziert und die Sicherheit der Kunden sichergestellt. Darüber hinaus können Unternehmen durch die Implementierung der sicheren, cloudbasierten Plattform von Loftware Fälscher davon abhalten, Produktetiketten und Verpackungen zu kopieren - ein Problem, das die Hersteller jährlich über 160 Milliarden Dollar Umsatz kostet.

Angesichts der zunehmenden Zahl von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vorschriften, die die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, neu gestalten werden, wie z. B. der digitale EU-Produktpass, rationalisieren die Lösungen von Loftware auch die Einhaltung von Vorschriften, indem sie die Möglichkeit bieten, genaue Etiketten zu erstellen, die nahtlos die gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen erfüllen, ohne dass Daten repliziert werden müssen. Dadurch werden kostspielige manuelle Fehler und das Risiko von Geldstrafen und Bußgeldern verringert. Durch die verbesserte Transparenz der Lieferkette stellen die Cloud-Lösungen von Loftware außerdem sicher, dass die Produkte hergestellt, versandt und an den richtigen Ort geliefert werden, und helfen so, unnötigen Abfall zu vermeiden.

Jim Bureau, Präsident und Geschäftsführer von Loftware, sagte dazu: "In einer Zeit, in der die Transparenz der Lieferkette von größter Bedeutung ist, unterstreicht diese Anerkennung unsere Mission, innovative Lösungen anzubieten, die Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Lieferketten unterstützen. Wir bei Loftware haben uns der Entwicklung von Innovationen verschrieben, die die betriebliche Effizienz steigern, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten, eine nahtlose Rückverfolgung ermöglichen, die Nachhaltigkeit verbessern und Unternehmen jeder Größe Geld sparen. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als ‚Supply Chain Visibility Company of the Year' für das Jahr 2024, und dieser Preis ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres globalen Teams, das Kunden und Partnern weltweit einen Mehrwert bietet.

Das jährliche Programm SupplyTech Breakthrough Awards würdigt die Kreativität, die harte Arbeit und den Erfolg von Unternehmen, Technologien und Produkten in den Bereichen Lieferkette und Logistik. Für das diesjährige Programm wurden Nominierungen von Unternehmen aus der ganzen Welt eingereicht. SupplyTech Breakthrough ist Teil der Tech-Breakthrough-Organisation, einer führenden globalen Marktintelligenz- und Erkennungsplattform für die wettbewerbsstärksten Technologiekategorien von heute.

Loftware erweitert sein wachsendes Personal und hat derzeit eine Vielzahl von Stellenausschreibungen rund um den Globus. Um mehr über die bestehenden Beschäftigungsmöglichkeiten bei Loftware zu erfahren, besuchen Sie bitte die Karriereseite des Unternehmens.

Informationen zu Loftware:

Unabhängig von der Herausforderung - digitale Transformation, Markteinführungszeit oder Markenauthentizität - kann Loftware Ihnen helfen, sich zu profilieren. Wir wissen, wie globale Lieferketten funktionieren, und wir wissen, dass jeder Artikel, den Sie produzieren und versenden, ein Ausdruck der Marke Ihres Unternehmens ist. Wir können Sie dabei unterstützen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Konformität zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Etikettierung zu steigern. Unsere cloudbasierte End-to-End-Etikettierungsplattform unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung der Etikettierung in ihren Betrieben und ihrer Lieferkette. Mit unseren Lösungen werden jedes Jahr über 51 Milliarden Etiketten gedruckt. Loftware fördert auch die Flexibilität der Lieferkette und unterstützt die sich entwickelnden Kunden- und Gesetzesanforderungen und hilft Unternehmen, jährlich über 200 Millionen Dollar an Bußgeldern einzusparen. Mit mehr als 500 Branchenexperten und 1.000 globalen Partnern ist Loftware mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit präsent. Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Unternehmen in den Bereichen Automobil, Chemie, klinische Studien, Konsumgüter, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, medizinische Geräte, Pharmazeutika, Einzelhandel/Bekleidung und mehr.

