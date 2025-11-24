Loftware figure parmi les plus grands innovateurs mondiaux de 2025 pour les technologies de la santé

La société est récompensée pour son innovation dans les solutions d'étiquetage basées sur le cloud qui renforcent la sécurité des patients, garantissent la conformité et rationalisent les opérations.

PORTSMOUTH, New Hampshire, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial de l'identification des produits et de la transparence de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui avoir été nommé parmi les « 50 meilleures entreprises de technologie de la santé » de le Healthcare Technology Report 2025. Cette distinction récompense les entreprises qui transforment les soins de santé par l'innovation, améliorent l'efficacité opérationnelle et font progresser la sécurité des patients dans l'ensemble du secteur des soins de santé.

Loftware a été sélectionné pour ses technologies d'étiquetage et d'emballage basées sur le cloud, conçues pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires complexes auxquelles sont confrontés les fabricants de dispositifs médicaux, les sociétés pharmaceutiques et les organisations plus larges des sciences de la vie. Avec l'augmentation des pressions réglementaires à l'échelle mondiale, depuis les États-Unis jusqu'à l'Union européenne, le secteur de l'énergie est en pleine expansion. Des exigences de la FDA à la directrive MDR de l'UE, en passant par les réglementations mondiales UDI, Loftware permet aux clients d'automatiser, de centraliser et de normaliser les processus d'étiquetage tout en atténuant les risques, en améliorant la traçabilité et en réduisant le potentiel d'erreurs coûteuses.

« Loftware redéfinit l'identification et l'emballage des produits de santé », déclare Jim Bureau, président et CEO de Loftware. « En unifiant les processus d'étiquetage et d'emballage dans l'écosystème des soins de santé, nos solutions cloud permettent aux hôpitaux, aux fabricants et aux organisations des sciences de la vie d'accélérer la collaboration, de préserver la sécurité des patients et de maintenir la conformité réglementaire, tout en réduisant la complexité et en améliorant l'efficacité opérationnelle. »

Les solutions de Loftware s'adaptent à l'expansion des clients sur de nouveaux marchés et aux changements réglementaires en cours. En optimisant la précision et l'agilité des étiquettes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, Loftware aide à protéger les consommateurs, à renforcer l'intégrité de la marque et à accélérer la mise sur le marché, tout en réduisant les coûts opérationnels et les risques de non-conformité.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnue par des marques internationales et forte de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

