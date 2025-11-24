Loftware wird als einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich der Gesundheitstechnologie für das Jahr 2025 geehrt

Ausgezeichnet für Innovationen bei cloudbasierten Etikettierungslösungen, welche die Patientensicherheit erhöhen, Compliance gewährleisten und Abläufe optimieren

PORTSMOUTH, New Hampshire, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Loftware, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Produktidentifikation und Transparenz in der Lieferkette, gab heute bekannt, dass es zu den „Top 50 Healthcare Technology Companies" für 2025 des Healthcare Technology Report zählt. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die das Gesundheitswesen durch Innovationen verändern, die betriebliche Effizienz verbessern sowie die Patientensicherheit im gesamten Gesundheitssektor fördern.

Loftware wurde aufgrund seiner cloudbasierten Etikettierungs- und Verpackungstechnologien, die komplexe betriebliche und regulatorische Anforderungen von Herstellern medizinischer Geräte, Pharmaunternehmen und weiteren Life-Sciences-Organisationen unterstützen, ausgewählt. Angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen weltweit, von Vorgaben der US-amerikanischen FDA über EU-MDR- bis hin zu den weltweiten UDI-Vorschriften, ermöglicht Loftware seinen Kunden, Etikettierungsprozesse zu automatisieren, zu zentralisieren und zu standardisieren sowie zugleich Risiken zu reduzieren, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und das Potenzial kostspieliger Fehler zu verringern.

„Loftware definiert die Produktkennzeichnung und Verpackung im Gesundheitswesen neu", sagte Jim Bureau, Präsident und Geschäftsführer von Loftware. „Indem wir Etikettierungs- und Verpackungsprozesse im gesamten Gesundheitsökosystem vereinheitlichen, ermöglichen unsere Cloud-First-Lösungen Krankenhäusern, Herstellern sowie Organisationen im Bereich Life Sciences, die Zusammenarbeit zu beschleunigen, die Patientensicherheit zu gewährleisten und die regulatorische Compliance aufrechtzuerhalten – und zugleich die Komplexität zu verringern und die betriebliche Effizienz zu steigern."

Die Lösungen von Loftware lassen sich nahtlos skalieren, wenn Kunden in neue Märkte expandieren und sich mit den ständigen Änderungen der Vorschriften auseinandersetzen müssen. Durch die Verbesserung der Etikettengenauigkeit und -flexibilität über globale Lieferketten hinweg trägt Loftware dazu bei, Verbraucher zu schützen, die Markenintegrität zu stärken sowie die Markteinführung zu beschleunigen, während gleichzeitig Betriebskosten und Compliance-Risiken reduziert werden.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit führende Anbieter von Produktkennzeichnungen. Unsere cloudbasierten Lösungen unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, verbessern die Authentizität und ermöglichen die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von der Produktentwicklung bis hin zum Verbraucher. Wir bieten skalierbare, datengesteuerte Etikettier- und Verpackungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern sowie physische Produkte mit digitalen Erlebnissen zu verbinden. Loftware ist ein Unternehmen, dem weltweit führende Marken vertrauen, das über mehr als 40 Jahre Innovationserfahrung verfügt, Kunden branchenübergreifend unterstützt und Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Slowenien, China sowie in Singapur unterhält.

