Logical Content Ventures, premier fonds européen tokenisé dans le cinéma, réalise un closing à 10M€

PARIS, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Logical Content Ventures, premier fonds d'investissement européen entièrement tokenisé destiné à la coproduction de films et séries, annonce un closing initial à 10 millions d'euros sous forme de Security Token Offering (STO).

Ciblant investisseurs privés, family offices et institutionnels, Logical Content Ventures ouvre le financement du cinéma et des séries aux investisseurs souhaitant diversifier leurs placements avec un actif décorrélé des marchés (seuil d'investissement : 100k€). Structuré en fonds evergreen, il profite de la demande croissante en contenus audiovisuels.

"La réalité du marché du cinéma et des séries aujourd'hui, c'est toujours plus de contenus consommés et un besoin croissant en financement. Avec Logical Content Ventures, nous voulons renforcer la part du financement privé dans la création audiovisuelle et la faire entrer concrètement dans l'ère de la confiance numérique, en cohérence avec les recommandations du rapport de Dominique Boutonnat de décembre 2018", explique Frédéric Fiore, Président du groupe Logical Pictures.

La tokenisation de Logical Content Ventures présente deux avantages comparé à des titres classiques : apport de liquidité et gain de transparence dans l'affectation des revenus. La blockchain Tezos a été choisie pour sa technologie peu énergivore, sa sécurité et sa stabilité renforcées.

3 premiers films co-financés sont déjà en production :

- The Dive (thriller de Maximilian Erlenwein, avec Louisa Krause et Sophie Lowe)

- Du crépitement sous les néons (drame de FGKO avec Jérémie Laheurte)

- et The Night of the Hunted (thriller de Franck Khalfoun produit par Alexandre Aja).

Logical Content Ventures, enregistré auprès de l'AMF comme un « Autre Fonds d'Investissement Alternatif », est opéré par Logical Pictures. BNP Paribas a été choisie comme partenaire bancaire. La souscription intègre un parcours Know Your Customer et Anti Money Laundering.

À propos de Logical Pictures

Logical Pictures est un groupe audiovisuel réunissant des filiales spécialisées dans l'industrie du contenu. Créé en 2016 par Frédéric Fiore, il s'est imposé comme un acteur majeur dans le financement privé de films et séries, avec un track record reconnu, de Revenge (Toronto 2017, Sundance 2018) à La Fièvre de Petrov (Sélection Officielle Cannes 2021 – En Compétition). Ses filiales sont actives en distribution, ventes internationales, solutions logicielles et blockchain et production publicitaire.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1739004/Logical_Content_Ventures_Logo.jpg

CONTACT: Louise MARION – [email protected]

Stéphanie LAURENT - [email protected]

SOURCE Logical Content Ventures