Logistex annonce un partenariat avec Geekplus pour améliorer l'automatisation des entrepôts

WARRINGTON, Angleterre, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Geekplus, leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, s'est associé à Logistex, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation des entrepôts, afin de proposer à ses clients britanniques une suite complète de technologies intégrées permettant de rationaliser l'exécution des commandes et de maximiser la productivité.

Geekplus partners with Logistex to bring mobile robot solutions to more UK clients



L'association de l'expertise de Logistex en matière d'automatisation des entrepôts et de la technologie robotique avancée de Geekplus est cruciale dans le contexte de la demande croissante en matière de commerce électronique.

Les robots mobiles de Geekplus sont réputés pour leur adaptabilité et leur évolutivité, ce qui les rend parfaitement adaptés à la mission de Logistex, qui est de fournir des solutions d'automatisation flexibles, efficaces et pérennes. Ce partenariat permettra aux clients de Logistex d'automatiser leurs processus de manutention, d'optimiser la gestion de leurs stocks et d'améliorer la précision et la rapidité d'exécution des commandes.

« Ce partenariat permettra d'unir notre expertise en matière de solutions et notre connaissance du marché. Il s'agit d'une force collective pour innover et répondre aux besoins évolutifs du paysage logistique. Ensemble, nous pouvons permettre à davantage d'entreprises de gagner en efficacité et en compétitivité », a déclaré Tony Gruber, directeur général de Logistex.

Les clients de Logistex utilisent les solutions hybrides Shelf-to-Person, tri intelligent et RoboShuttle de Geekplus. Les clients peuvent également accéder aux plateformes logicielles du système de gestion des robots, du système d'exécution d'entrepôt, du système de gestion d'entrepôt et de simulation de Geekplus. Cet écosystème d'automatisation de bout en bout permet aux clients d'optimiser leurs opérations, de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'augmenter la capacité d'exécution tout en maintenant un niveau élevé de précision et de fiabilité.

« Nous considérons ce partenariat avec Logistex non seulement comme une collaboration, mais aussi comme la fusion de nos visions et de nos aspirations, a commenté Simon Houghton, directeur des ventes pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Moyen-Orient chez Geekplus. La combinaison de nos forces permettra d'écrire un nouveau chapitre d'innovation et de croissance pour l'industrie logistique du Royaume-Uni. »

À propos de Logistex

Logistex fournit des solutions logicielles et de manutention automatisée pour les opérations d'entreposage. Nous sommes des spécialistes du stockage et de la récupération, de l'expédition des commandes, de la robotique, de la préparation des commandes et des systèmes de tri. En tant qu'entreprise indépendante n'ayant aucun lien avec la fabrication, nous intégrons des produits de l'ensemble de l'industrie sans compromis. Nos services couvrent la conception et la mise en œuvre d'entrepôts et de systèmes de manutention, les logiciels d'exécution d'entrepôts et les systèmes de contrôle, la remise à neuf et la maintenance des équipements, la gestion des installations, l'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et les pièces détachées.

À propos de Geekplus

Geekplus est un leader mondial en matière de solutions robotiques pour la logistique. Nous développons des solutions robotiques mobiles pour réaliser une automatisation flexible, fiable et hautement efficace pour les entrepôts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 700 leaders de l'industrie mondiale font confiance à Geekplus. Fondé en 2015, Geekplus compte plus de 1 500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

