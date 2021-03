LogPoint devient l'unique fournisseur de solution SIEM ayant obtenu la certification EAL de niveau 3

REQUISE POUR LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

La certification EAL 3+ est requise par les organisations des secteurs public et privé opérant dans les industries des infrastructures critiques telles que l'énergie, les soins de santé et les finances, ainsi qu'auprès de la défense, d'agences de renseignement et des forces de l'ordre. Elle permet à la solution SIEM de LogPoint d'être au cœur des infrastructures numériques critiques et de traiter des informations classifiées.

« En raison de l'accélération de la numérisation à l'échelle mondiale, la sécurité et la prospérité des organismes gouvernementaux et de l'industrie doivent reposer essentiellement sur la cybersécurité. Pour cela, les organisations doivent être averties et analyser en temps réel les cybermenaces, des services que fournissent les solutions SIEM et UEBA. Désormais, les futurs clients et partenaires de LogPoint ont l'assurance internationale normalisée et fiable que notre logiciel répond aux exigences les plus élevées, et est autorisé à traiter des données sensibles et classifiées », a indiqué Jesper Zerlang.

DÉTECTION ET RÉPONSE ACCÉLÉRÉE

La technologie novatrice de LogPoint accélère la détection et la réponse en matière de cybersécurité, donnant aux organisations la liberté de leurs collaborations et la possibilité de s'adapter. Le logiciel innovant SIEM collecte des informations relatives à la sécurité de l'ensemble du réseau et des sources, peu importe leur nature, et intègre structurellement le module d'apprentissage automatique Analyses comportementales des utilisateurs et des entités (UEBA) pour détecter et prévenir efficacement les violations.

Les Critères Communs sont un standard international pour l'évaluation des assertions de sécurité des produits et systèmes informatiques, qui forment la norme officielle ISO/IEC 15408. La certification garantit que le processus de spécification, d'implantation et d'évaluation en cours d'élaboration a été mené de manière rigoureuse, normalisée et reproductible.

La solution SIEM de LogPoint se voit octroyer la certification EAL 3+ selon les Critères communs par CSTC, l'organisme de certification suédois pour la sécurité informatique. LogPoint a obtenu sa première certification EAL en 2015 dans le cadre de sa collaboration avec l'unité Défense, Aérospatiale et Sécurité de Boeing.

LogPoint est déterminée à démocratiser la compréhension des données et à rendre accessibles les éléments complexes. L'entreprise est une multinationale multiculturelle et inclusive qui a son siège social à Copenhague, au Danemark, ainsi que des bureaux dans 9 pays en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ses technologies novatrices SIEM et UEBA accélèrent la détection et la réponse en matière de cybersécurité, offrant ainsi aux clients la liberté quant à leurs collaborations et la possibilité de s'adapter. L'entreprise permet aux organisations de convertir les données en renseignements exploitables en vue d'appuyer la cybersécurité , la conformité , les opérations informatiques et l' analyse métier . Son engagement envers la qualité et la sécurité est prouvé par l'obtention de la certification EAL 3+. LogPoint reçoit d'excellentes évaluations de la part de professionnels de la cybersécurité et est reconnue par les principaux analystes de l'industrie.

