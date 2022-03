Logpoint lance Converged SIEM fourni en mode SaaS

« Converged SIEM de Logpoint élimine la complexité de l'exploitation des solutions SIEM, SOAR, et UEBA et de la sécurité des applications critiques des entreprises dans des plateformes cloisonnées. Nous sommes le seul fournisseur à intégrer de manière transparente des analyses de sécurité élaborées, des enquêtes automatisées et des réponses basées sur une base de données unifiée et de haute qualité. La solution Converged SIEM de Logpoint réduit le délai de rentabilisation et augmente l'efficacité de la cybersécurité », a déclaré Christian Have, directeur technique de Logpoint.

Fournie en tant que solution SaaS tout-en-un, la solution Converged SIEM de Logpoint est toujours configurée de manière optimale par les experts de Logpoint, ce qui évite d'avoir à investir des ressources excessives dans la mise en œuvre et crée un processus d'intégration transparent. Les chercheurs en sécurité de Logpoint mettent continuellement à jour les capacités des produits, les options de détection et de réponse, augmentant ainsi la capacité à gérer efficacement les menaces émergentes et permettant aux clients de se concentrer sur les tâches essentielles de cybersécurité.

« L'acquisition de capacités SIEM, SOAR et UEBA peut être complexe et coûteuse. La solution Converged SIEM de Logpoint simplifie le processus d'intégration et de mise en œuvre et permet aux clients de bénéficier de la cybersécurité en quelques jours. Elle est fournie à un prix abordable, transparent et prévisible », a déclaré Jesper Zerlang, PDG de Logpoint.

La solution Converged SIEM de Logpoint unifie la détection et la réponse aux menaces sur l'ensemble de l'infrastructure, des actifs et des points de terminaison, des plateformes cloud et des applications critiques à l'entreprise, telles que SAP. Les données des clients dans la plateforme Converged SIEM sont hébergées au sein de l'UE ou aux États-Unis selon les spécifications du client et sont protégées conformément aux réglementations les plus strictes en matière de confidentialité des données, notamment le RGPD, le CCPA et Schrems II.

Converged SIEM de Logpoint est disponible en mode SaaS ou sur site.

Pour en savoir plus sur la façon dont Logpoint redéfinit la catégorie SIEM, lisez l'article de Christian Have, directeur technique de Logpoint, sur le blog :

