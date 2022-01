LogPoint lanza LogPoint 7 incorporando capacidades SOAR en SIEM

Los ciberataques en todo el mundo son cada vez más sofisticados y rápidos, constituyendo una amenaza para empresas de todos los tamaños y sectores. Al mismo tiempo, los equipos de seguridad se enfrentan a una escasez global de cibertalentos, lo que minimiza los recursos. Como resultado, los SOCs luchan por detectar, investigar y responder rápidamente a las amenazas. Para combatir esto, LogPoint 7 proporciona un enfoque holístico y automatizado de la respuesta a incidentes, minimizando el tiempo que los equipos de seguridad tardan en detectar, orquestar y responder a los ciberincidentes.

"Con LogPoint 7, SOAR es una parte nativa de SIEM, lo que significa que los clientes obtienen una solución para todo el proceso de detección, investigación y respuesta. Estamos pasando de los análisis de seguridad a las operaciones de seguridad, introduciendo la automatización y un enfoque holístico de la ciberseguridad", dijo el CEO de LogPoint, Jesper Zerlang.

"Somos el único proveedor que adopta este enfoque, poniendo SOAR a disposición de organizaciones de todos los tamaños. Nuestro modelo de licencia se basa en el número de dispositivos, en lugar del siempre creciente volumen de datos, y a partir de ahora un puesto de analista de SOAR se incluye siempre con LogPoint".

Los usuarios con sistemas SOAR y SIEM de diferentes proveedores, o incluso con plataformas no integradas del mismo proveedor, sufren ineficiencias, ya que los datos de seguridad no son lo suficientemente consistentes como para garantizar que las alertas de cualquier parte del SIEM se traten adecuadamente en el SOAR. Además, los analistas que utilizan una solución no integrada tienen que operar en diferentes interfaces de usuario y dirigir el contexto entre diferentes aplicaciones.

"LogPoint 7 ayuda a los equipos de seguridad a ser más eficientes automatizando las tareas y proveyendo flujos de trabajo estructurados para muchas de las tareas cotidianas a las que se enfrenta un equipo de seguridad sobrecargado de trabajo", dijo el CTO de LogPoint, Christian Have.

"A través de la normalización, la correlación y la incorporación de información contextual, LogPoint transforma los logs en datos de alta calidad, lo que impulsa la investigación y la respuesta automatizada, y minimiza la sobrecarga operativa de la traducción de datos y alertas entre herramientas."

LogPoint 7 incluye integraciones listas para conectarse con las tecnologías de seguridad existentes, tales como las de protección de endpoints, detección de redes y gestión de amenazas, lo que permite a los clientes automatizar el triaje, la investigación y la respuesta a través de playbooks. Esto impulsa la eficiencia y favorece una visión holística de las operaciones de ciberseguridad.

LogPoint 7 está disponible en local, en la nube o como SaaS.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729064/LogPoint_7.jpg

Para más información, por favor póngase en contacto con:

Mads Lindberg

VP de Comunicaciones

+45 3031 7141

[email protected]

Sala de prensa: https://www.logpoint.com/fr/espace-presse/

SOURCE LogPoint